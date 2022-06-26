وسط تفاعل واسع في الشارع الأمريكي “حجابي يجعلني قوية” لوحة فنية “تُعرَض في مبنى الكونغرس”

وسط انتشار “الإسلاموفوبيا” والحرب على الحجاب والقيم الإسلامية، ورغم انتشار الدعوات إلى الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم، تمكَّنت الرسامة اليمنية المُسلمة سالي المكلاني من الفوز بمسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022م وفرضت على الإدارة الأمريكية عرض لوحتها الفنية “حجابي يجعلني قوية” عاماً كاملاً داخل مبنى الكونغرس.

“حجابي يجعلني قوية” تُعرَض في مبنى الكونغرس

وبهذا الفوز أصبحت اليمنية “سالي المكلاني” أول طالبة عربية مُسلمة تفوز في مسابقة الكونغرس الفنية، حيث تنص قوانين المسابقة على تعليق اللوحة الفائزة في مبنى الحكومة المركزية بواشنطن.

وتعود أصول “المكلاني” إلى قرية لودية في محافظة الضالع جنوب اليمن، وهي تدرس في مدرسة “رينيسانس” الثانوية للفنون بولاية نيويورك، وكانت قد حصلت لوحتها “حجابي يجعلني قوية” على المركز الأول كأفضل رسمة لتمثل ولاية نيويورك في المسابقة.

اللَّوحة تؤكِّد على المكانة المرموقة للمرأة المسلمة

وتظهر في اللوحة الفائزة “حجابي يجعلني قوية” امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وتحمل مجموعة من الدلالات التي توحي بالمكانة المرموقة التي تحتلُّها المرأة المسلمة المحجبة في جميع الدول العربية والعالم، حيث ترتديه الراهبات في الأديرة والأمهات القديسات في الديانتين المسيحية واليهودية، كما تشير اللُّوحة إلى مدى التزام “سالي” بثقافتها المُحافظة وتمسُّكها بقيمها النابعة من رسالة الإسلام التي تعتز بها أمام الثقافات الأخرى.

بدورها عبَّرت الطالبة اليمنية المُسلمة عن سعادتها بالفوز الذي حقَّقته، موضحة أنَّها ترسل من خلال اللوحة رسالة إلى رسالة لكل فتاة محجبة أن تفخر بقيمها وتعتز بثقتها أثناء ارتدائها الحجاب، فهو يمثل مصدر إلهام وقوة وحماية لها في المجتمع، وأكَّدت سالي عزمها على مواصلة تقديم الأعمال الفنية التي تعبِّر عن الثقافة الإسلامية.

تفاعل واسع في الشارع الأمريكي

هذا وقد أثارت “حجابي يجعلني قوية” موجة كبيرة من التفاعُل في الشارع الأمريكي، وسلَّطت الأضواء على أهمية الحجاب في المجتمع المسلم، إضافة إلى دوره في منح القوة والثقة والإبداع للفتيات المسلمات لا كما يصوره البعض عنواناً للجهل والتخلُف، كما نشرت عضو الكونغرس “ألكساندريا أوكاسيو كورتيز”، إعلان فوز سالي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، مشيدة باللوحة الفنية وما تمثله من رواية مضادة للكراهية ضد الحجاب، معتبرة أن اللوحة “أداة للتعبير عن الذات وتمكين الشابات”.

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مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يشكر النائبة “ألكساندريا”

وأوضحت “ألكساندريا” أنَّ تصوير الفنانة لشابة مسلمة متألقة بالحجاب “يتعارض بقوة مع الصور النمطية المعادية للإسلام والحجاب، فضلاً عن لون حجابها الأصفر والخلفية الداكنة، اللذين يبهران الناظر للَّوحة” حسب تعبيرها، وختمت النائبة منشورها بالقول “الفن الجميل المقترن بالرسالة القوية يمثل منطقتي بالتأكيد”.

وتوجَّه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بالشكر للنائبة ألكساندريا كورتيز، والتهنئة للطالبة “سالي المكلاني” قائلاً “نحن فخورون جداً ومتحمسون بالنجاح العظيم”.