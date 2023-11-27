حالته الصحية سيئة ووجوده خطر على أمريكا… تصريحات حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن تطور خطير بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما نقلته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن الطبيب السابق للبيت الأبيض، روبرت جاكسون، قال إن صحة بايدن تدهورت خلال الفترة الماضية أثناء تواجده بمنصبه، وأضاف جاكسون أنه لا يمكن تحمله لأربع سنوات جديدة، حيث إن هذا الأمر قد يسبب خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية.

يعاني مشاكل صحية وضعف في الذاكرة

وأضاف جاكسون، الذي عمل مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة، أن بايدن يعاني من مشاكل صحية عديدة، منها مشكلات في القلب، وضعف في الذاكرة، وصعوبة في التركيز.

جاكسون: بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

ولفت جاكسون إلى أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما، يعد هو أكبر رئيس أمريكي في التاريخ، وأن عمره هذا قد يؤثر على قدرته على أداء مهامه.

وكانت صحة بايدن موضع تساؤلات في الآونة الأخيرة، حيث تعرض لسلسلة من الحوادث، منها السقوط على المسرح، ونسيانه أسماء المسؤولين، وارتكاب أخطاء لغوية.

الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي ينفي ذلك

الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاكل صحية قد تؤثر على أمريكا وفق تصريحات الأطباء- صور مجمعة مصدرها جوجل

وفي وقت سابق، قال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي ، إن بايدن “في حالة صحية جيدة”.

وأضاف فاوتشي أن بايدن يأخذ أدوية لخفض الكوليسترول وضغط الدم، لكنه لا يعاني من أي مشاكل صحية خطيرة.

حالته صعبة وقد يؤثر ذلك على أمريكا

ولكن جاكسون كذب تلك التصريحات لفاوتشي، وقال إن بايدن يعاني من مشاكل صحية أكثر خطورة مما يصرح به الأطباء.

وأضاف جاكسون أن بايدن قد يواجه صعوبة في أداء مهامه في حال استمرت صحته في التدهور.

إنقسام سياسي للإطاحة به

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حالة من الانقسام السياسي، حيث يسعى الجمهوريون إلى الإطاحة بالرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.