حالة من الذعر والحيرة بعد العثور على شخص ميت وحوله أكثر من 100 ثعبان سام

إسلام عوض

وقعت حالة من الفزع والذعر بين الأهالي في ولاية ماريلاند الأمريكية، وذلك بعد العثور على أحد الأشخاص ميتاً، وجثمانه محاطاً بعشرات الثعابين السامة ومن أنواع مختلفة، وعلى الفور قامت الشرطة الأمريكية بالتعامل مع الموقف والإنتقال إلى مكان الوقعة لمعرفة ما حدث.

حالة من الذعر والحيرة بعد العثور على شخص ميت وحوله أكثر من 100 ثعبان سام

توفي وحول أكثر من 100 ثعبان

وكانت البداية مع قيام أحد جيران الضحية بالإتصال بالقوات الشرطية الأمريكية للإبلاغ عن رجل فاقد للوعي يعتقد أنه ميت وقد أحاطت به عشرات الثعابين من كل اتجاه، واستجابت شرطة مقاطعة تشارلز للإتصال، وتبين أن هذا الشخص متوفي وتم إعلان وفاته في الحال بمكان الحادث.

حالة من الذعر والحيرة بعد العثور على شخص ميت وحوله أكثر من 100 ثعبان سام 1 21/1/2022 - 6:33 م

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كما تم استدعاء جمعية متخصصة في استخراج الزواحف من المنازل، وتم استخلاص الجثمان من بين الثعابين، ونقله إلى أحد المستشفيات لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاه، وهل توفي نتيجة لدغة أحد الثعابين ثم التفت الثعابين حوله بعد ذلك، أم أن الوفاة كانت طبيعية وكانت هذه الثعابين موجودة في المكان، وهذا ما سيحدده الطب الشرعي وعملية التشريح.

وتعجبت جمعية إنقاذ الزواحف من المنازل من كمية الثعابين التي تم العثور عليها، مؤكدةً أن هذا أكبر عدد من الثعابين تم مشاهدته في مكان منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. موسى محمد ناصيف يقول

    السلام عليكم حاب اشترك برنامج حلم