حالات واتساب تهنئة عيد الأضحى المبارك 1443-2022

عادة ما يستخدم البعض حالات الواتس اب فى القيام بإرسال حالة للجميع ليقوم لتهنئتهم بمناسبة معينة، وبحلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير عن حالات مميزة لكى يقوم بنشرها على واتس اب ليهنأ بها الأهل والأصدقاء على قدوم العيد، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى هى إحدى الطرق الأسهل على الإطلاق فى عصرنا هذا لتواصل مع غيرنا.

اجمل حالات تهنئة بعيد الاضحى

من أجمل العبارات التي يمكن القيام باستخدامها في لكى تتمكن من تهنئة الجميع دفعة واحدة دون الحاجة الى إرسال لكل شخص رسالة على حده وهذه العبارات هي:

كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد مبارك علينا جميعاً.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

هَلَّتِ الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد أضحى مبارك عليكم، أتم بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وجمعنا وإياكم على خير.

يسعدني ويسرني أن أتقدم لكم بتهنئة عيد أضحى مبارك متمنياً لكم دوام الصحة والعافية.

عبارات تهنئة للاهل والاقارب

الأهل والأقارب من أولى الأشخاص التى تقوم تهنئتهم فى العيد المبارك لأننا نتواجد معهم ويتم القيام بالزيارات بين بعضنا البعض للقيام بتهنئة ولذا يجب أن نكون قد حضرنا لهم أجمل العبارات التى يمكن القيام بقولها مثل :

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، أنت وأسرتك الكريمة.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

كل عام تقترب من الرحمن، وكل عام تكون أوراقك من الحسنات أثقل، وكل عام تكون رغبتك في الجنة أكبر.

عبارات تهنئة للاصدقاء

يجب علينا جميعا القيام بإرسال التهاني للأصدقاء لكى تقوم بنشر البهجه والفرحه وتتحول الأجواء إلى أجواء مليئة التهاني بقدوم العيد وهذا هي الشعائر التى يحب الله أن تنتشر واجمل العبارات هي :