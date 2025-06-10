حاكم كاليفورنيا يقرر مقاضاة ترامب أمام القضاء الأمريكي.. فما القصة؟

أكد جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إن ولايته ستقاضى إدارة ترامب اليوم الإثنين، بسبب نشرها قوات الحرس الوطنى، مؤكدًا أن هذا التحرك غير دستورى.

تصريحات الحاكم

وعبر تصريح له قال نيوسوم فى مقابلة مع قناة MSNBC، وكتب فى منشور على منصة X يقول أيضا إن توجيه الأمر لقوات حرس وطنى لولاية دون استشارة حاكم تلك الولاية أمر غير قانونى وغير أخلاقى. وطلب نيوسوم رسميا أن تلغى الحكومة الفيدرالية نشر القوات فى مقاطعة لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر ألفين من قوات الحرس الوطنى للتعامل مع الاحتجاجات التى تشهدها لوس أنجلوس فى أعقاب المداهمات التى أجرتها دائرة الهجرة الأمريكية للعديد من أماكن العمل فى المقاطعة التى يقطنها نسبة كبيرة من اللاتينيين.

وأرسل مكتب حاكم كاليفورنيا خطابا لوزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث قال فيه إن نشر الرئيس ترامب لقوات الحرس الوطنى غير قانونى، لأنه كان يجب أن يتم بالتنسيق مع الحاكم، وغير ضرورى لأن الشرطة المحلية كانت تسيطر على الوضع.

وتواصلت المواجهات بين الشرطة والمحتجين مساء أمس الأحد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية الأقل فتكا مع سعيهم لتفريق المتظاهرين أمام مبنى إدوارد رويبال الفيدرالى، الذى يوجد به مركز احتجاز للمهاجرين.

القبض على 10 محتجين

كما قام رجال الشرطة بالقبض على 10 محتجين مساء أمس الأحد، بالإضافة إلى 29 آخرين فى اليوم السابق، بحسب ماصدر عن إدارة شرطة لوس أنحلوس، التى أوضحت أن مزيد من الاحتقالات جارية. فيما تم القبض على 17 آخرين على الأقل فى الاحتجاجات التى شهدها الطريق الحر قرب شارع ألميدا فى لوس أنجلوس.

كما طالبت شرطة لوس أنجلوس الجمهور بمغادرة منطقة وسط المدينة فى توسيع على ما يبدو لإنذار سابق بشأن التجمعات.

و دافعت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عن سلوكها، ووصفت الاحتجاجات الجارية بالخطيرة والعنيفة، وذكرت أنها اعتقلت العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وقالت الدائرة فى بيان لصحيفة واشنطن بوست إنها وشركائها الفيدراليين يقومون بعملهم، ويطبقون قانون الهجرة ويبعدون الأجانب المجرمين من مجتمعات لوس انحلوس، مضيفة أن مرتبكى الجرائم سيتم القبض عليهم ومحاسبتهم.