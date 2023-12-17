حادث غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بأن 61 مهاجرًا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم في حادث غرق مأساوي لقارب قبالة سواحل ليبيا يوم السبت.

ليبيا وتونس نقطة انطلاق للمهاجرين لسواحل إيطاليا

وقد نقلت المنظمة شهادات ناجين يروون أن القارب الذي كان يحمل نحو 86 شخصا غادر من مدينة زوارة الليبية.

ووفقًا للمنظمة التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة فإن أمواجًا عاتية غمرت القارب المكتظ بالمهاجرين الذين كانت غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول أخرى في إفريقيا ومن بين الضحايا كانت نساء وأطفال.

وقد تم إنقاذ 25 شخصًا من الحادث وتم تقديم الدعم الطبي لهم من قِبَل فريق المنظمة الدولية للهجرة حيث كانوا جميعًا في حالة صحية جيدة.

وقد عبر المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو دي غياكومو عن أسفه للحصيلة المرتفعة لحوادث الغرق حيث صرح عبر منصة (إكس) قائلاً: (لقد فقد أكثر من 2250 شخصًا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام) مشيرًا إلى أن هذا يظهر عدم القيام بما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر.

وتُعَد ليبيا وتونس نقطتين رئيسيتين لانطلاق المهاجرين الذين يسعون للوصول من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام قادمين من تونس وليبيا.