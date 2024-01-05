حادث تصادم قطارين في نيويورك يؤدي إلى إصابة 24 شخصًا

أعلنت السلطات في نيويورك بأن حادث تصادم وقع بين قطارين في نظام مترو المدينة مما أسفر عن إصابة 24 شخصًا على الأقل، وقد خرج أحد القطارين عن قضبانه جراء الاصطدام.

وقد تسبب الحادث في إغلاق ثلاثة خطوط لمترو نيويورك، وهو نظام قطارات الأنفاق القديم والمعروف بشبكته العنكبوتية الممتدة في أرجاء المدينة.

وقد اضطرت وحدات الإطفاء والشرطة والإسعاف إلى تطويق منطقة (آبر ويست سايد) وهي المنطقة الشمالية الغربية لجزيرة مانهاتن.

وقد أكد إيان سوردز المسؤول في خدمات الطوارئ، ومايك مايرز قائد فوج الإطفاء في المدينة في تصريحات صحفية في موقع الحادث أنه لم يتعرض أحد لإصابات خطيرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار يقل ركابًا وآخر كان فارغًا ومتوقفًا.

وعلى الرغم من تدهور حالة مترو نيويورك إلا أنه نادرًا ما يشهد حوادث.

وقد بدأ عدد الركاب في الارتفاع مرة أخرى بعد أن تراجع بسبب جائحة كورونا وزيادة معدلات الجريمة بين عامي 2020 و2022.