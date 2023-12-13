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حاخام إسرائيلي: سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية

مهران الصعيدي

قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، اليوم الأربعاء، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

جاءت تصريحات شرباف في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، حيث قال إن “سيناء ونهر النيل جزء من أرض إسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن تسعى لاستعادتهما”.

وأضاف شرباف أن “الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل لاستعادة سيناء ونهر النيل، لأن العالم مشغول بالحرب في أوكرانيا”.

شرباف ومجموعة من الأكاذيب- مصدر موقع أمد

وأثارت تصريحات شرباف ردود فعل غاضبة من كم تلك الأكاذيب والتي تعكس عقلية الاستعمار والعنصرية التي تسيطر على المؤسسة الإسرائيلية، وتشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة”.


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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