جين عضو BTS يذهب إلى الخدمة العسكرية ونشر صوره له بالقصة العسكرية والمتابعين “هو لطيف لكن الأمر محزن”

انضم “جين” عضو فرقة BTS الكورية الجنوبية، المعروف باسم كيم سيوك جين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في بلدته كوريا الجنوبية.

وشارك النجم العالمي جين متابعيه عبر منصة WeVerse لمعجبي الكي- بوب صورة سيلفي له واستعرض في الصو قصة شعره العسكرية الجديدة، وأرفق جين الصورة بتعليق، كتب فيه ضاحكًا: “ألطف مما اعتقدت”.

وتباينت ردود الأفعال بين معجب بقصة شعره ومنتقد، فكتبت إحداهن: “بشعر طويل أو قصير، أو دون شعر، أو بشعر فوضوي، سيكون دائمًا الأفضل”.

وأضافت أخرى: “يبدو الرجل الأكثر وسامة في العالم مذهلاً كما هو الحال دائمًا، ونعم لطيف كما قال في قصة الشعر العسكرية الطنانة قلبي يتألم”.

وعلَّقت أخرى بنبرة حزن: ”هو لطيف لكن الأمر محزن.. جين، أتمنى لك خدمة جيدة ”.