ما زال جيش الإحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة، وبين الحين والآخر يعترف ببعض تلك الخسائر، فبعد معركة الشجاعية بالأمس في غزة، اعترف جيش الإحتلال بمقتل 10 ضباط من جيشه بينهم قائد فرقة وقائد كتيبة جولاني، وبدأ الإحتلال يفقد ضباط وجنود لواء النخبة المعروف باسم جولاني في قطاع غزة، كما اعترف الإحتلال بقوة المعارك في القطاع.

جيش الإحتلال يتكبد خسائر فادحة جديدة في أرواح جنوده وضباطه وتفاصيل خطة إسرائيل لتحرير رهائنها الأسرى في غزة

خسائر فادحة لجيش الإحتلال في غزة

ويحاول جيش الإحتلال الآن الخروج بأي شكل من مستنقع غزة، الذي جعل جنوده وضباطه يعودون في توابيت الموت إلى أهليهم، ولكنه في نفس يخشى الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، فبالرغم من مرور ما يقرب من 70 يوم على حرب غزة، إلا أن الإحتلال لم يحقق أي نصر عسكري على الأرض، وفي كل يوم تزداد خسائره، حيث اعترف جيش الإحتلال منذ قليل بإصابة 36 جندي في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط.

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كما يحاول الإحتلال الآن التواصل مع حماس للعودة إلى المفاوضات وتحرير أسراه، إلا أن حماس لها شروطها التي أعلنتها قبل ذلك، والتي أكدت فيها على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين لدى الإحتلال، مقابل إطلاق سراح الأسرى اليهود في قطاع غزة، كما أكدت حماس على أنه يجب الوقف الكامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الإحتلال من غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، وهذا من أجل الدخول في مفاوضات جديدة مع الإحتلال.

كما أن الإحتلال الإسرائيلي يحاول الضغط على المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية في غزة من أجل الضغط على فصائل المقاومة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهذه هي خطة الإحتلال الآن لتحرير أسراه.