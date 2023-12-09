جيش الإحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة وهزيمة جديدة في غزة بعد تسجيله فشلاً جديداً أدى لمقتل عدد من جنوده وأسراه على يد المقاومة

ما زال جيش الإحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربات جديدة واحدة تلو الأخرى، فبالرغم من مرور أكثر من 63 على بدء الحرب في غزة، إلا أن الجيش الذي وصف نفسه بأنه لا يقهر لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة في غزة حتى الآن، فلم يستطع جيش إسرائيل المدعوم أمريكياً وأوروبياً أن يحرر أسير واحد من أسراه المتواجدين في غزة، كما أنه وحتى الآن لم يقضي على حماس وقدراتها العسكرية كما أعلن في بداية الحرب.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة وهزيمة جديدة في غزة بعد تسجيله فشلاً جديداً أدى لمقتل عدد من جنوده وأسراه على يد المقاومة

فشل إسرائيلي كبير أثناء تحرير أحد جنودها

ولم يستطع جيش الإحتلال الإسرائيلي أن يقدم أي نصر في غزة سوى قتل المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وتدمير المنازل على رؤوس أصحابها، وهدم البنية التحية لقطاع غزة بواسطة طائراته والقنابل الأمريكية، وبالأمس فقط فشل جيش الإحتلال الصهيوني في تحرير جندي أسير متواجد لدى كتائب القسام في غزة.

فشل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ومقتله، هل سيؤكد لواشنطن أن التفاوض هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى؟#حرب_غزة #غزة_ماذا_بعد؟ pic.twitter.com/g7Lz730iKx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

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ووفق الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، فإن قوة إسرائيلية حاولت تحرير جندي أسير متواجد لدى حماس، ووصلت القوة بالفعل إلى مكان الأسير متخفية في سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر، إلا أن جنود المقاومة كانوا على يقظة تامة، ووقعت معركة حامية الوطيس، أدت في النهاية إلى مقتل الجندي الأسير، ومقتل وإصابة القوة التي جاءت لتحريره، وتمكنت المقاومة من الإستيلاء على عتاد وأسلحة كانت في حوذة القوة الإسرائيلية، ونشرت المقاومة فيديو تفصيلي بالعملية.

ما أثر الفشل في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ومقتله مع بعض أفراد القوة المنفذة للعملية في الأوساط الإسرائيلية؟#حرب_غزة #غزة_ماذا_بعد؟ pic.twitter.com/H4dEEM8Rlh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

ويبدو أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير أسراها إلا بطريقة واحدة، وهي صفقة تبادل أسرى، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيحرر العدو بها أسراه، وهذا ما أعلنته كتائب القسام مراراً وتكراراً.