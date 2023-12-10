ما زال جيش الإحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربات موجعة واحدة تلو في قطاع غزة، ولا يريد أن يعترف بأعداد ضحاياه الحقيقية من القتلى والجرحى، فبينما يعلن الجيش الإسرائيلي أعداد قليلة جداً للمصابين والقتلى، تقوم الصحف الإسرائيلية بنشر أعداد مغايرة تماماً عن الأعداد التي يتم إعلانها بشكل رسمي.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربات موجعة من مسافة صفر والطائرات الإسرائيلية تنقل القتلى والجرحى للمستشفيات

قتلى وجرحى جدد من جيش الإحتلال في غزة

واليوم ومنذ قليل أعلنت كتائب القسام عن العديد من الأكمنة التي صنعتها لقوات الإحتلال في مناطق مختلفة من غزة، وكان آخرها كمين في منطقة الفالوجا، تم فيه مقتل 10 جنود صهاينة من مسافة صفر، وفي الوقت التي يقع فيه جنود الإحتلال بين قتلى وجرحى، تم رصد حركة كثيفة للطائرات الإسرائيلية التي تنقل القتل والجرحى إلى مستشفيات الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك كما في الفيديوهات المتواجدة بالخبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلي عشرات الجنود المصابين خلال المعارك والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ois8RO4OmN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 10, 2023

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وبحسب بيانات وأعداد الآليات التي تم تدميرها وأعلنت عنها كتائب القسام في بياناتها المختلفة منذ بدء الحرب، فإنه تم تدمير ما يزيد عن 500 دبابة وآلية عسكرية، وبحسب الخبراء العسكريين، فإن الدبابة الواحدة يتواجد بها 4 جنود، والعربات ناقلة الجند يتواجد بها حوالي 12 جندي، ولو اعتبرنا أنه تم تدمير 500 آلية عسكرية بمتوسط 4 جنود في كل آلية، فإن أعداد قتلى جيش الإحتلال تزيد عن 2000 قتيل، هذا في الوقت الذي يعلن فيه جيش الإحتلال أن قتلاه في غزة لا يزيدون عن 400 قتيل فقط.

وقد أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن أعداد قتلى إسرائيل في غزة أكبر بكثير مما يعلنه الإحتلال، بل إنه بحسب خبراء فإن قتلى الجيش الإسرائيلي زادوا بكثير عن القتلى في جميع الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية.