جو بايدن يوفي بعهده ويعين مدرساً سابقاً في منصب وزير التعليم

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب تعيين الرئيس بايدن للسيد “ميغيل كاردونا” في منصب وزير التعليم وذلك وفاءاً بعهده للشعب الأمريكي بتعيين مدرس في منصب وزير التعليم.

والسيد “ميغيل كاردونا” هو المفوض الأسبق للتعليم في ولاية كونتيكيت وهو أيضاً مدرس سابق بالمرحلة الإبتدائية، ويذكر ان كاردونا هو أمريكي من أصل لاتيني وهو أيضاً ثاني أمريكي من أصل لاتيني-إسباني يتم تعيينه في أحد المناصب في عهد الرئيس بايدن وذلك بعد السيد أليكس باديلا عضو مجلس الكونغرس.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن والذي سيتولى مهامه رسمياً في العشرين من شهر يناير المقبل قد وعد الشعب الأمريكي بتعيين أمريكيين لاتينيين في عدة مناصب كبرى في حكومته أملاً في تحقيق ما لم يتمكن غيره من الرؤساء السابقين من تحقيقه بالنسبة لتلك الفئة من المجتمع الأمريكي.