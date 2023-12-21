جو بايدن يهاجم ترامب بسبب تورطه في تمرد يناير 2021

عقب قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية في الولاية فقد أعلن الرئيس جو بايدن دعمه لهذا الحكم.

وقد أكد الرئيس الديمقراطي جو بايدن أنه لن يعلق على قرار المحكمة وسيترك لها قرار تطبيق التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي قضى بعدم أهلية ترامب بسبب تورطه في تمرّد السادس من يناير 2021.

وقد جاء قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعد أن أثبتت المطالعة أن ترامب شارك في تمرّد في 6 يناير 2021 وبالتالي يعتبر غير أهل لتولي الرئاسة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

ويذكر أن تنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، هذا وسيُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقد رفع الدعوى مجموعة من الناخبين في كولورادو الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب



واستجابةً لهذا الحكم فقد طلبت المحكمة الانتخابية في ولاية كولورادو حذف اسم ترامب من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث يعتبر ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز فيها.

وفيما يتعلق بالردود على الحكم فقد أعلنت حملة ترامب نيتها التماس الطعن أمام المحكمة العليا الأميركية، في حين أشار بايدن إلى أن ترامب دعم حتمًا التمرّد، وأنه لا يشك في ذلك على الإطلاق، وأنه يظهر عزمًا على ما فعله.

وقد أسّس بايدن حملته الانتخابية على خطر يشكّله ترامب على الديمقراطية الأميركية.

وقد أثار قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو غضبًا في صفوف الحزب الجمهوري خاصةً أن ولاية كولورادو صوّتت بشكل كبير لصالح بايدن في انتخابات عام 2020.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة العليا الأميركية التي ستنظر في الطعن المقدم من قبل ترامب ضد الحكم الصادر ضده.

وقد تأسست أساسًا الحجّة القانونية للحكم على التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص قد أقسم على الولاء للدستور ونكث بقسمه من تولي أي منصب منتخب.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات والتحركات القانونية بشأن هذا الحكم.

وقد ندّد المتحدث باسم ترامب بالقرار المناهض للديمقراطية الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو متعهّدا الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن (المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسوف نلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة).

ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأميركي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في تمرد من تولي المنصب.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.