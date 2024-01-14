جون كيري يترك منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ

كشفت مصادر في الإدارة الأميركية بأن جون كيري سوف يترك منصبه كمبعوث رئاسي خاص لشؤون المناخ بعد توليه هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، ومع ذلك سوف يستمر في تقديم الدعم للرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

جون كيري

وبحسب مصادر مطلعة ذكرتها وكالة رويترز فقد أبلغ كيري فريقه يوم السبت عن قراره بعد أن تحدث مع الرئيس بايدن يوم الأربعاء.

وقد أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن خليفة كيري في هذا المنصب.

من المتوقع أن يترك جون كيري منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء.

ويذكر أن جون كيري قد شغل منصب وزير الخارجية خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ولعب دورًا هامًا في التوسط للوصول إلى اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، والتي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ عن طريق اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الدول.

وقبل توليه هذا المنصب فقد كان جون كيري عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس وقد خاض انتخابات الرئاسة كمرشح عن الحزب الديمقراطي في عام 2004، لكنه خسر أمام الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وقد أعلن موقع أكسيوس أولاً عن خبر استقالة كيري من منصبه الحالي.