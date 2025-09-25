جون سويني يطالب بوقف بإتخاذ هذا الإجراء الهام ضد إسرائيل بسبب غزة

من الواضح أن جميع الدول قررت الوقوف وبشكل قوي للهمجية الإسرائيلية وماتفعله من أعمال إبادة بحق الفلسطينيين حيث طالب رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك عقب إعلان بريطانيا أمس الاعتراف بدولة فلسطين.

وعلق سويني – في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين – مؤكدًأ أن اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية “لحظة تاريخية”، منوها بضرورة أن يكون هناك إجراءات متابعة لاحقة لهذا الاعتراف تشمل وقف اتفاقية التجارة الحرة البريطانية-الإسرائيلية.

وتابع سويني – خلال مشاركته في فعالية أقامتها البعثة الفلسطينية في لندن – أنه “ينبغي أن يكون هناك وقف لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتدفق للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وإطلاق سراح للمحتجزين الإسرائيليين.

وشدد رئيس وزراء اسكتلندا على أهمية وجود تضامن دولي مع فلسطين لدعم الشعب من أجل حمايته من هذه الإبادة الجماعية وإرساء حياة سالمة وآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن أربع دول غربية كبرى، هي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أعلنت الأحد اعترافها رسميا بدولة فلسطين. فيما ينتظر أن تعلن دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.