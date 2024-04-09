“جون تينيسوود” ينال لقب أكبر رجل معمر في العالم تبعا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

نال بريطاني يدعى جون ألفريد تينيسوود، والذي يبلغ من العمر حوالي 111 عامًا و224 يومًا لقب أكبر رجل معمر في العالم بشكل رسمي، وقد أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الأمر في يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد مرور يومين من إعلان وفاة الشخص الحائز على هذا اللقب في السابق، والذي كان يدعى “خوان فيسينتي بيريز” حيث توفي عن عمر يقارب ال 114 سنة.

وقال جون تينيسوود في مقابلة له مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية: “إما أن تعيش طويلاً أو تعيش قصيرًا، فلا يمكنك فعل الكثير تجاه هذا الأمر”.

وتحدث عن نمط حياته، فقال أنه لا يدخن ولا يشرب المشروبات الكحولية، و أنه يتناول البطاطس المقلية والسمك المقلي في كل يوم جمعة، وقال أن السر وراء طول عمره هو الحظ فقط، كما نصح بالاعتدال في كل شيء، وأنه لا ينبغي الإكثار من الأكل أو الشرب أو المشي، لأن الإكثار من أي شيء يضر ولا ينفع ويسبب المعاناة.

وكان جون تينيسوود قد وُلِد في مدينة ليفربول الإنجليزية في يوم 26 من شهر أغسطس لعام 1912، وعاش خلال الحربين العالميتين، والجدير بالذكر أن جون تينيسوود أيضًا قد حقق الرقم القياسي لأكبر محارب قديم على قيد الحياة على مستوى العالم من الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وكان تينيسوود قد وُلِد في نفس السنة التي غرقت فيها سفينة التايتانيك.

ويعد تينيسوود من أكثر وأشد المعجبين والمحبين لنادي ليفربول لكرة القدم، وعاش كافة انتصارات النادي.

ويقيم جون حاليًا في دار رعاية تقع في المدينة الساحلية الإنجليزية “ساوثبورت”، وقالت مديرة دار الرعاية “كاتي هوارد”، ل “بي بي سي”:

“إنه لشرف كبير لي أن أعتني بجون تينيسوود، الشخص المذهل، الذي يحكي الكثير من القصص”، وقالت عنه أنه “يستمتع بقراءته للصحف واستماعه للراديو”.

والجدير بالذكر أن أكبر امرأة معمرة على قيد الحياة في العالم تدعى “ماريا برانياس موريرا” والتي تبلغ من العمر قرابة 117 سنة وتعيش في دولة إسبانيا.