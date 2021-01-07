جورج دبليو بوش يهاجم عنف الكابيتول الأمريكي ويشبهه بعنف جمهوريات الموز

في 6 يناير، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، ودمروا الممتلكات واستولوا على القاعة المستديرة، حيث عقد الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

انتقد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الموالين لدونالد ترامب في الكونجرس، واتهمهم باستفزاز أنصار POTUS الحاليين لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال جورج دبليو بوش في بيان “إنه مشهد مقزز ويحزن القلب”. هذه هي الطريقة التي يتم بها الخلاف على نتائج الانتخابات في جمهورية موز – وليس جمهوريتنا الديمقراطية.

[ميت] رومني، الذي كان منتقدًا صريحًا للرئيس من منصبه كسيناتور عن ولاية يوتا على مدى العامين الماضيين، قال إن الفوضى في مبنى الكابيتول هيل كانت بسبب “كبرياء رجل أناني مصاب وغضب أنصاره الذين لديهم تعمد التضليل خلال الشهرين الماضيين وتحركهم إلى العمل “.

علاوة على ذلك، انتقد الرئيس السابق الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ لموافقتهم على الاعتراض على نتائج الهيئة الانتخابية.

احتدم أنصار الرئيس دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي بينما كان الكونجرس يحاول المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات، وهي التطورات التي أثارت دعوات لإقالة واستدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس الحالي من منصبه.

في وقت مبكر من المساء، استأنف الكونجرس الجلسة بعد أن قال المسؤولون إنهم قاموا بتأمين مبنى الكابيتول الأمريكي ومن المتوقع أن ينهي مجلس النواب العملية قريبًا.

يسري حظر التجول الآن في مقاطعة كولومبيا ، ووفقًا للتقارير، فإن وكالات إنفاذ القانون تدفع المتظاهرين الآن بعيدًا عن الكابيتول هيل. تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 52 شخصًا، وقتل أربعة أشخاص أثناء أعمال العنف، ومصادرة نصف دزينة من الأسلحة.

تعتبر موافقة الكونجرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية تقليديًا مجرد إجراء رسمي احتفالي، لكنها أصبحت حدثًا أكبر بسبب رفض ترامب التنازل بعد اجتماع الهيئة الانتخابية في منتصف ديسمبر لمباركة فوز بايدن رسميًا. زعم ترامب مرارًا وتكرارًا أن الانتخابات سُرقت بسبب مؤامرة احتيال واسعة النطاق – وهي مزاعم دحضتها وكالات أمن الانتخابات ووزارة العدل.