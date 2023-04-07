جورجينا صديقة رونالدو وأم أولاده توضح حقيقة ضرب أبنائهم في المدرسة في المملكة العربية السعودية بالرياض 

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن ضرب أولاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدرستهم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ولكن خرجت جورجينا أم أولاد رونالدو ونفت هذه الأخبار وقالت إن المدارس جميلة وأولادها لديهم أصدقاء جدد، وأن كل شيء في المدرسة على ما يرام.

وكتبت جورجينا في استوري على صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : “نشرت بعض المواقع أخبارًا سلبية عن أبنائنا، وأود التأكيد أن هذه الأخبار كاذبة بالكامل، أولادنا يدرسون في مدرسة رائعة مع احترافية كبيرة، نحن نقدر عملهم من أجلنا كعائلة وآباء، وعلى المستوى الشخصي”.

وأضافت جورجينا رونالدو: “لقد وجد أبناؤنا أصدقاء محبين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض”.

وأكملت : “دائما ما يكون لدينا تجارب رائعة في كل البلاد وفي كل المدراس، ونحن معجبون بهم جميعًا”.