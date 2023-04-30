جوجل Google تحتفل بذكرى الممثل الأمريكى ألان ريكمان الذى تألق فى أدوار الشر ولمع بريقه فى سلسلة Harry potter الشهيرة

يحتفل جوجل بالذكرى ال 76 ل للممثل ألان ريكمان، وهو ممثل سنيمائي ومسرحي له باع كبير، كما حقق شهرة كبيرة بعد أدائه لدور المعلم سيفيروس سناب في سلسلة أفلام Harry potter، وتلقى العديد من الجوائز العالمية، مثل جائزة إيمى وجائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، كمان ان الفنان ألان ريكمان لم يمثلك موهبة تمثيلية فقط، بل وكان فنانًا تشكيليًا مميزًا أيضًا.

https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/01/14/daniel-radcliffes-touching-tribute-to-alan-rickman-he-was-so-encouraging-of-me/

ألان ريكمان في طفولته

وفى طفولته كان عاشقًا للرسم بألوان الماء، وبسبب موهبته حصل على منحة مجانية من المدرسة، وبعد مغادرتها عمل كمصمم جرافيك، وبعد فترة من العمل داخل هذا المجال، كما إلتحق بالإكاديمية الملكية للفنون المسرحية، وخلال تلك الفترة قام بالدراسة والتعمق في أعمال وليم شكسبير، وقدم العديد من العروض المسرحية ثم اتجه للسينما بعد فوزه بالعديد من الجوائز مثل جائزة إيميل ليترز وميدالية بانكروفت، كما ترشح لنيل جائزة توني لأفضل ممثل مسرحى بسبب تألقه في مسرحية Les liaisons Dangerousness

اخر أعماله قبل وفاته

وبعد جولات عديدة في المسرح، اتجه آلان ريكمان في جولة جديدة للتليفزيون، ولكن شهرته الكبيرة حاز عليها من خلال أول فيلم سنيمائي له حينما قام بدور الشرير هانس جروبر في فيلم الأكشن Die hardمع النجم بروسس ويليس عام 1988، وقدم ريكمان بعدها العديد من أدوار الشر التي اشتهر بها طويلاً، ثم عاد للظهور على الساحة السنيمائية بقوة من خلال سلسلة Harry potter، واخر الأعمال التي قمها قبل رحيله في عام 2016فيلم Alice through the looking Glass