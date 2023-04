جوجل تحتفل بذكرى ميلاد «ألان ريكمان» أحد نجوم سلسلة هاري بوتر

يحتفل محرك البحث جوجل هذه الأيام بالذكرى الـ76 للفنان «ألان ريكمان»، وهو من الممثلين المخضرمين في السينما والمسرح البريطاني، فاز بالعديد من الجوائز العالمية، ووصل إلى قمة شهرته، بعد أن أدى المعلم سيفيروس سناب في سلسلة الأفلام الخيالية Harry Potter، وكان ريكمان أيضا أحد الفنانين التشكيليين العظام، وفي طفولته كان يعشق الرسم بالألوان المائية، وبسبب تفوقه في الرسم، فقد نال منحة مجانية من مدرسته، وبالرغم من ذلك، فإنه بعد أن غادر المدرسة عمل في مجال تصميم الجرافيك، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل سارع بالالتحاق بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية.

وافتتح ريكمان مسيرته الفنية بالتمثيل على خشبة المسرح عام 1974، وكان مشاركاً في كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، غير أنه قام بدوره البارز للشرير “هانز غروبر” في الفيلم الشهير “Die Hard” عام 1988 مع النجم الرائع بروسس ويليس، وكان من نصيبه أن حقق نجاحاً لا نظير له حينها من بين نجاحاته المتعددة.

في عام 1991، قام ريكمان بتجسيد دور الشرير «شيريف نوتنجهام» في فيلم “Robin Hood: Prince of Thieves”، وكان من أشهر أعماله السينمائية على الإطلاق في ذلك العقد من الزمان، وبالرغم من شهرته بتجسيد الأدوار الشريرة، فإن ريكمان كان قبل عام 1991 مؤديا دور البطولة في فيلم “Truly Madly، Deeply”، والذي نال فيه إشادات كبيرة من كبار النقاد في هذا العام.

وفي عام 1995، تم ترشيح الفنان ألان ريكما لنيل الأوسكار، وذلك عن دوره في فيلم “Sense and Sensibility”، والذي جسد فيه دور «كولونيل براندون»، ونال الفيلم إشادة من قبل الجمهور والنقاد أيضا.

وخلال الأعوام (2001- 2011) لعب دور «سيفروس سنيب» في سلسلة هاري بوتر الخيالية، وفي أثناء ذلك الوقت، كان يظهر في أعمال مثل “love actually” في عام 2003، و “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” في عام 2007، وكذلك في “Alice in Wonderland” في عام 2010.

وكانت آخر أعماله السينمائية عام 2016، والذي قام بها قبل الرحيل عن الدنيا، فيلم Harry Potter and the Philosophers Stone، وحصل على العديد من الجوائز القيمة

أبرز الجوائز التي حصل عليها

فاز ريكمان بالعديد من الجوائز عن أعماله، وكان أبرز تكريماته:

جائزة بافتا السينمائية لأفضل ممثل، للعام 1992، عن أدائه دور «عمدة نوتنغهام» في فيلم روبن هود: أمير اللصوص.

جائزة غولدن غلوب، لأفضل ممثل عن شخصية غريغوري راسبوتن.

جائزة إيمي برايم تايم عام 1996، لدوره في ذات الفيلم السابق.

وتوفي آلان ريكمان في العام 2016، عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان، ولأنه من الممثلين الذين لا ينساهم التاريخ، فقد اهتمت به جوجل واحتفلت بذكرى مولده.