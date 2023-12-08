جهود الإنقاذ تنجح في إخراج” لمياء” حية من تحت الأنقاض والطفلة تنادي” يا الله”

عبر حسابها الرسمي على منصة” x”، قامت قناة الجزيرة مصر، بنشر فيديو لمحاولة إنقاذ طفلة فلسطينية من تحت الأنقاض، وذلك بعد تعرض منزلها بمنطقة خان يونس جنوبي غزة، لقصف عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعالت الأصوات من الطفلة تطلب الاستغاثة، وعلى الرغم من الخوف والقلق الذي كان يعتريها إلا أنها لم تفقد الأمل واستمرت في مناداة رب العالمين قائلة” يا الله، يا رب”.

لحظة خروج الطفلة" لمياء"، حية من تحت الأنقاض_ مصدر الصورة: قناة الجزيرة مصر على منصة" x"

ويظهر في الفيديو صوت أحد المنقذين محاولا تهدئة الطفلة، قائلا لها” خليكِ معي، شدي على يدي، لا تخافي حبيبتي، خليكِ معي”، ثم تتعالى أصواته بالنداء على الشباب لتجميع أكبر عدد ممكن من الشباب لمحاولة إخراج الطفلة من تحت الأنقاض في أقل وقت ممكن حتى يتم إسعافها.

إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد قصف منزلها بخانيونس جنوبي غزة pic.twitter.com/YoGwkCS3r7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 8, 2023

وعلى الفور هرع عدد من الشباب الفلسطينيين إلى موقع الحادث المأساوي وشرعوا في محاولة إنقاذ الطفلة” لمياء”، وسط أصوات الطفلة التي كانت تطلب المساعدة، وبعد جهد متواصل من الشباب استطاعوا رفع الركام عن وجه الطفلة، محاولين إخراجها من بين أسياخ الحديد المتشابكة، وسحبها برفق تفاديا لحدوث أي مضاعفات لها، وما كان على لسان الطفلة أثناء محاولة إنقاذها سوى كلمة واحدة وهي” يا لله”، ثم تعالت الهتافات بالتكبير من جميع الموجودين فرحا بإنقاذ الطفلة” لمياء”.