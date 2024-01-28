جهاز الأمن الأوكراني يكشف عن اختلاسات تصل إلى 40 مليون دولار

فضح جهاز الأمن الأوكراني عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني لأسلحة بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار.

وقد أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية وقوع هذا المخطط الذي سوف يكون له تأثير كبير في البلاد التي تعاني من العدوان الروسي منذ ما يقرب من عامين.

جنود الجيش الأوكراني

وتظل مكافحة الفساد التي تعمل عليها أوكرانيا قضية رئيسية، حيث تسعى البلاد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني فقد كشفت التحقيقات بأن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة قد سرقوا من عمليات شراء القذائف.

ووفقًا للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات ذات صلة قاموا بتنفيذ عمليات الاختلاس، وشملت عمليات الاختلاس شراء مئة ألف قذيفة مورتر للاستخدام في الجيش الأوكراني.

ويعتبر الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا، حيث تحاول البلاد الحفاظ على الروح المعنوية في ظل الحرب، وتعرض قضيتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وقد تم إقالة وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي بسبب اتهامات بالفساد المختلفة، على الرغم من سمعته الطيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشتها مع الحلفاء الغربيين.