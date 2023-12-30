جنوب إفريقيا توجه صفعة قوية لـ إسرائيل.. وتل أبيب ترد ببيان رسمي

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 83 دون تحقيق أي من أهدافها، سوى قتل المدنيين وتدمير منازلهم، الأمر الذي بدأ معه الدعم الدولي المفتوح لتل أبيب في الانسحاب تدريجيًا، وكان آخره، موقف جنوب إفريقيا الذي وُصف بالصادم للقيادة الإسرائيلية، بالرغم من التبريرات المستمرة من قبل نتنياهو لإقناع العالم بمخططه للقضاء على حماس، إلا أن ما ترصده كاميرات الإعلام تكشف زيف تصريحاته.

حرب إبادة جماعية

حيث فاجأت جنوب إفريقيا الجميع، وطالبت محكمة العدل الدولية بإصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد “حماس” في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بقيادتها لحرب إبادة جماعية ضد المدنيين العزل، موقعة آلاف الشهداء والمصابين، وفي حالة إقراره سيتم معاقبة القادة اليهود بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

الأمر الذي دفع تل أبيب للرد سريعًا عبر وزارة خارجيتها، محملة حماس المسؤولية فيما يجري ضد الفلسطينيين، متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، لافتة إلى أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بشأن المدنيين ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم تكتفي إسرائيل بإلقاء اللوم على حماس وفقط، بل ذهبت إلى وسف البيان الإسرائيل بالمشمئز، لافتة خلال تصريح الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة “إكس”، إلى إن إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي، بالرغم من عدم تحديد موعد لجلسة استماع حتى الآن.

أبرز ما جاء في طلب جنوب إفريقيا بالمحكمة الدولية

حملت إسرائيل مسؤولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة جماعية.

اتهمت تل أبيب بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي تجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

طلبت من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة.

ومن ناحية أخرى تتواصل أعمال القتال والحرب في جميع محاور قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أعلنت كتائب عز الدين القسام خلال الساعات الأخيرة، عن تمكنها من قتل عدد من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور مختلفة من القطاع، وتمكنها أيضًا من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتنوعة من دبابات وجرافات وعربات ناقلة للجند، ونشرت عدد من مقاطع الفيديو التي توثق لحظات استهدافها لتلك الآليات، في الوقت الذي يواصل فيه الطيران العسكري الإسرائيلي، تنفيذ عدد من الغارات على الأحياء وعلى أماكن متفرقة من القطاع.