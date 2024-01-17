جنوب أفريقيا وفلسطين..تاريخ مشترك من التضامن والنضال

إنها مشاعر مشتركة، وتاريخ متشابه، ورحلة كفاح ضد العنصرية، والفصل العنصري، امتد لعقود، عانت منه كلا البلدين، لذلك فإن جنوب أفريقيا، على عهدها تستمر، تدعم القضية الفلسطينية، وتناهض كافة أشكال التمييز العنصري.

ياسر عرفات ونيلسون مانديلا

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

العنصرية، هي تمييز فئة من البشر، بامتيازات خاصة، دون غيرهم، استنادا للعرق أو الدين، أو اللون، فهي جريمة كراهية، حيث أعتقد المستعمر الأبيض، في جنوب أفريقيا، أنه أرفع مستوى من السكان السود، وتم فصل السود، ومن ثم حجزت 87% من أراضي البلاد للبيض، بينما نقل السود إلى بلدان خاصة (محميات عرقية)، ومن ثم بدأت رحلة كفاح السود، لأخذ حقوقهم، بقيادة الزعيم “نيلسون مانديلا”، وقد عانت جنوب أفريقيا أيضا من القمع الوحشي، ومحاولات الإبادة الجماعية، كما يحدث من الاحتلال الصهيوني في غزة الآن.

لأول مرة في التأريخ إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية وهي متهمة بجرائم إبادة بحق الفلسطينيين … إن الرمزية العظيمة لهذه الدعوى هي كون المشتكي فيها #جنوب_افريقيا بكل ما تمتلك من تاريخ عظيم في محاربة العنصرية والإبادة الجماعية. pic.twitter.com/CvDsp0pIa0 — Ahmed Hatem 🇮🇶⚖️ (@Ahmedlaw4) January 11, 2024

التمييز العنصري الصهيوني

التمييز العنصري في فلسطين، أمر واقع منذ عام 1948، ولا يقتصر على أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل هو يمارس ضد عرب 48 أيضا، حيث احتلت أراضيهم، وسرقت قسرا، وبنت المستوطنات بدلا منها، وحرمهم الاحتلال من حق العودة واستعادة الملكية، كما تعمدت الحكومة الإسرائيلية، التفرقة بين العرب والإسرائيليين، في كافة الحقوق الإنسانية، ونربى الطفل الصهيوني، على العنصرية، وأن العرب عبيد عندنا.

"عندما أرى طفلا عربيا، أشعر برغبة في قتله، بعد بعض سنوات سيموت #العرب جميعا ومن يتبقى منهم سيكونون عبيدا لنا".. هذا ما قاله أطفال بإحدى المدارس الإسرائيلية. #حرب_غزة pic.twitter.com/jFDGlhrBtu — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) January 16, 2024

شكوى الفلسطينيين في الأمم المتحدة

حيث قامت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة، أكثر من مرة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في فلسطين، حيث ذكرت أن الاحتلال الصهيوني، “يمارس التمييز العنصري، ضد الشعب الفلسطيني، كسياسة عامة، ونهج يجب التخلص منه”، كما أكدت الخارجية الفلسطينية، بأن القضاء الإسرائيلي يشترك في هذا التمييز، لصالح الاستيطان، ولكن الاحتلال دائما يسعى لتقويض الشكاوى ضده لدى الأمم المتحدة.

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة التي تحاول تشويه صورة الفلسطينيين، وما يحدث بحق شعب فلسطين خطيئة لا يمكن تحملها، ولن نتظاهر بقبولها. pic.twitter.com/Y2l4sOKKIY — Gulf Post | جلف بوست (@GLFPost) January 15, 2024

لقاء نيلسون مانديلا مع ياسر عرفات

يعد دعم جنوب أفريقيا لشعب فلسطين ليس بالحديث، إذ يمتد لرئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وعانق مانديلا الرئيس عرفات، وعبر عن تأييده لنضال الشعب الفلسطيني، الذي مازال يقاوم ضد العنصرية.

نيلسون مانديلا: أول رئيس أسود في جنوب أفريقيا، ناهض نظام الفصل العنصري، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ومكث في الحكم 27 عاما، وخرج من السجن بعد الحرب الأهلية، وتم انتخابه رئيسا للبلاد.

ياسر عرفات: أحد مؤسسين حركة فتح، وكتائب شهداء الأقصى، وهو رئيس سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، قاد مسيرة نضال كبيرة، ومفاوضات عديدة مع الكيان الصهيوني، أهمها اتفاقية أوسلو، وبنهاية 2004، حوصر عرفات من جيش الاحتلال، ومرض وقيل أن الاحتلال دس له السم في طعامه، وتوفى بعد نقله مستشفى بيرسي العسكري في باريس.

الجدير بالذكر أن كلا الرجلين حصلوا على جائزة نوبل للسلام.

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وما زالت جنوب أفريقيا على عهدها، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، إذ قدمت دعوى قضائية، لمحكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل، بالقيام بجرائم إبادة جماعية، ضد الفلسطينيين، حيث قدم محامون جنوب أفريقيا حيثيات الطلب، وفي انتظار مباحثات المحكمة.