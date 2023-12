جندي كولومبي يعترف بتورطه في اغتيال الرئيس الهايتي

أقدم جندي كولومبي سابق يوم الجمعة على الاعتراف بذنبه أمام محكمة فيدرالية أمريكية بالتورط في مؤامرة لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في عام 2021 في بور أو برنس.

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويز

وقد تمت إقامة جلسة المحكمة في ميامي حيث قدم ماريو أنطونيو بالاسيوس البالغ من العمر 45 عامًا اعترافًا بالتهم الموجهة إليه بعد التوصل إلى اتفاق تعاون مع المدعين العامين على الرغم من نفيه لأي دور سابقًا.

وقد تم اغتيال الرئيس مويز في 7 يوليو 2021 حيث اقتحم أكثر من 20 مسلحًا منهم مرتزقة كولومبيون منزله وأطلقوا النار عليه وتوفي عن عمر يناهز 53 عامًا.

وقد أفادت التحقيقات بأن المتهم بالاسيوس دخل منزل الرئيس وقام بسرقة أموال ومجوهرات منه ولكنه لعب دورًا ثانويًا في المؤامرة ولم يكن لديه صلاحية اتخاذ القرارات داخل المجموعة.

#BREAKING Unidentified people attacked the private residence of President Jovenel Moise overnight and shot him dead, the interim PM said. #JovenelMoise #Haiti #haiti #moisehttps://t.co/Jm3EIQHjs5 pic.twitter.com/Jv772mEt4c

— ILKHA (@IlkhaAgency) July 7, 2021