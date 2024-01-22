جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويقتل خمسة أشخاص

تعرضت مدينة كرمان في جنوب شرق إيران إلى حادثة مروعة يوم الأحد، حيث قام جندي إيراني بإطلاق النار على زملائه، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع هجوم بالقنابل في المدينة أودى بحياة 94 شخصًا، وقد تم الإبلاغ عن الحادث من قبل التلفزيون الرسمي الإيراني.

الجيش الإيراني

ووفقًا للتلفزيون الرسمي فقد وقع إطلاق النار عندما وصل الجندي إلى مسكن زملائه، وشن هجومًا عليهم وهم يستريحون.

ولم يتم تحديد دوافع الجندي في الحال، وتم الإعلان أن المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن هويته قد فر من مكان الحادث، وهذه المعلومات تم نقلها من وكالة الأسوشيتد برس.

وقد وقع الهجوم في مدينة كرمان التي تبعد حوالي 830 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طهران.

وقد شهدت كرمان حوادث قتل مؤلمة في وقت سابق من هذا الشهر حيث قتل 94 شخصًا وأصيب المئات في انفجارين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة جوية أميركية بدون طيار في العراق عام 2020.

ولا يزال يتم الإبلاغ بين الحين والآخر عن حوادث إطلاق نار مشابهة في قواعد عسكرية في إيران.

فقد تم قتل جندي آخر وثلاثة من رجال الأمن في عام 2022 في هجوم مماثل استهدف مركزًا للشرطة على جانب الطريق في جنوب البلاد.