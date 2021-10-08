جميع حسابات انستجرام الخاصة بأبطال مسلسل لعبة الحبار

استحوذ مسلسل لعبة الحبار الكوري في وقت قصير جداً على حب الكثير من المشاهدين ومتابعتهم له، وفي وقت قصير أضحى مسلسل لعبة الحبار المسلسل المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة نتفلكس كلها، وفي غضون أيام وربما ساعات فقط ارتفعت أعداد متابعي حسابات بعض أبطال وممثلي المسلسل بمعدلات قياسية لم يشهدها موقع انستجرام من قبل، وفي غضون ساعات قليلة حقق بعض الممثلين نسب متابعة كبيرة للغاية حيث أن عدد متابعي حساب الممثلة هيون جونغ على انستجرام قد وصل الى أكثر من 12 مليون متابع في غضون ساعات فقط من إطلاق المسلسل بشكل رسمي مع العلم بأن عدد متابعي الممثلة الأصلي كان لا يتجاوز الـ 400 ألف متابع، وبسبب خرص الكثير من متابعي المسلسل على متابعة أعضاء طاقم التمثيل حرصنا على أن نضع لكم هنا في هذا المقال حسابات ممثلي المسلسل الرئيسيين في موقع انستجرام مع توضيح بعض الحقائق وذكر المعلومات الموثوقة حول أولئك الممثلين.

لي جونغ جاي “سيونغ جي هون”:



الممثل الرئيسي في المسلسل وبطل السلسلة، ممثل كوري جنوبي من مواليد عام 1972، مثل دور سيونغ جي هون الرجل البائس الذي يعاني من مشاكل على المستوى المادي والعاطفي والأسري أيضاً، تابعه في انستجرام من هنا.

هيون جونغ “كانغ ساي بيوك”:



ممثلة كورية وعارضة أزياء محترفة مصنفة ضمن أفضل 50 عارضة على مستوى العالم، تؤدي دور كانغ ساي بيوك في مسلسل لعبة الحبار وهي شابة من كوريا الشمالية وإحدى الشخصيات الرئيسية في اللعبة، تابعها من هنا.

أنوبام تريباثي “علي عبدول”:



ممثل هندي ومجسد دور شخصية علي عبدول المهاجر الباكستاني الذي يعيش في كوريا بشكل غير شرعي، تابعه من هنا.

باك هاي سو “شو سانغ وو”:



ممثل كوري شهير ومعروف بأفلامه عن الجريمة والنجاة، يجسد في مسلسل لعبة الحبار دور شو سانغ ويو خريج جامعة سيول الحكومية ورجل الأعمال الفاشل، تابعه من هنا.