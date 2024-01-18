جمعة الحوثي تستهدف سفينة أمريكية مرة أخرى في خليج عدن ورُبان السفينة يوضح تفاصيل الهجوم

أفاد مسؤول أمريكي مساء الأربعاء 17 يناير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية أن سفينة تجارية مملوكة لشركة أميركية تعرضت لهجوم آخر أثناء عبورها عبر ممر خليج عدن، مؤكداً أن الهجوم صدر من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إعادة واشنطن جماعة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب العالمية، ووصفها بالمنظمة الإرهابية العالمية.

أضاف المسؤول الأميركي أن الهجوم استهدف السفينة الأميركية وتسبب في أضرار ولكن لا يمكن الإفصاح خلال الوقت الحالي عن السلاح المستخدم في الهجمات المنفذة من جانب الحوثيين وكذلك الأضرار والإصابات المحتملة.

من جانب آخر كان مصدر ملاحي في البحر الأحمر قد أكد بعد هذه التصريحات أن قوات جماعة أنصار الله “الحوثيين” استهدفت سفينة أخرى في البحر الأحمر، بعد ساعات قليلة من إعلان واشنطن إدراج جماعة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب العالمية.

هذا وقد تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريراً يفيد بحدوث حادث على بعد أميال جنوب شرق عدن، حيث أكدت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن تعرض سفينته لهجمات وتم تنفيذ الهجمات من خلال استخدام طائرة مسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث أكد ربان السفينة نشوب حريق على متن السفينة قبل أن يتم إطفائه.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن إلى قائمة الإرهاب العالمية ووصفتها العاصمة واشنطن بمنظمة إرهابية عالمية.

🔴 الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية بالصواريخ في خليج #عدن 🔴 جماعة #الحوثي تقول إنها استهدفت السفينة الأميركية "جينكو بيكاردي" في خليج عدن 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

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كان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي قد أكد أيضا أن تصنيف واشنطن لجماعة الحوثيين سيكون سارياً حتى 30 يوماً مما يمنح الولايات المتحدة الأميركية وقتاً كافياً لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، موضحاً أن هذا التصنيف يمكن أن يتوقف أو يبطل في حالة أوقف جماعة الحوثيين الهجمات التي يقومون بها في البحر الأحمر والتي تستهدف السفن التجارية الأمريكية، والسفن المملوكة للمملكة المتحدة، وبناء على ذلك فقط ستقوم واشنطن بدراسة رفع هذا التصنيف من جماعة الحوثيين.

🔴 الولايات المتحدة تعيد إدراج مليشيا #الحوثي على قوائم الإرهاب 🔴 مسؤول أميركي: هذا التصنيف يؤثر على #إيران ويصعب عليها مواصلة دعم الحوثيين https://t.co/h9uZwtHjcO 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

👇https://t.co/QM9peTA6oS#العربية pic.twitter.com/zpOl25NIv0 — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

أصدرت العاصمة واشنطن قرارها بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية عقب تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية في اليمن، استهدفت هذه الغارات العديد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، وقد أكد الجيش الأمريكي تحقيق الأهداف العسكرية من خلال هذه الضربات التي تم استخدم فيها الجيش الأمريكي الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وعقب تنفيذ الهجمات على الفور أصدر الجيش الأمريكي بيان قال فيه “إن الضربات التي تم تنفيذها على بعض المواقع العسكرية التابعة للحوثيين في اليمن تأتي رداً على الهجمات التي يقوم بها جماعة الحوثيين على السفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، التي أثرت بشكل كبير في حركة الشحن في ممر البحر الأحمر”.

مقابل هذه الهجمات هدد الحوثيين بتوسيع نطاق هجماتهم في البحر الأحمر، حيث أكد المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات رسمية عقب الهجمات الأمريكية أن الهجمات القادمة ستشمل جميع السفن التجارية الأمريكية التي تعبر من خلال البحر الأحمر.

أضاف محمد عبد السلام أيضا “توسيع نطاق الهجمات على السفن التجارية يشمل جميع السفن الأمريكية والسفن التجارية المملوكة لبريطانيا، والسفن التجارية التي تحمل البضائع المتوجهة من وإلى إسرائيل”.

فيما يخص تصنيف واشنطن لجماعة الحوثيين بالمنظمة الإرهابية قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين “إن تصنيف واشنطن لنا بالجماعة الإرهابية العالمية لن يؤثر بشيء وأن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ستكون مستمرة دعماً للقضية الفلسطينية، وتشمل الهجمات استهداف السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل، رداً على ما ترتكبه إسرائيل من دمار وجرائم في قطاع غزة”.