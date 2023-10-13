جلد رونالدو يُثير الجدل في السعودية وإيران.. القصة كاملة

يتواصل الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وإيران، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لعقوبة الجلد من قبل القضاء الإيراني.

وتسيطر حالة من الغضب وسط جماهير النصر السعودي، بعد التقارير الأخيرة التي أكدت بإن عدد من المعارضين الإيرانيين يطالبون بجلد الدون بعد زيارته الأخيرة للأراضي الإيرانية رفقة بعثة النصر السعودي.

ونجح رونالدو في خطف قلوب جماهير النصر، بعد المستويات الكبيرة والعالمية التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الموسم الماضي والحالي.

رونالدو يتعرض للجلد.. القصة كاملة

وتزعم تقارير صحفية إيرانية أن هناك القضاء الإيراني أصدر حكمًا بجلد رونالدو، بعدما قام نجم النصر بتقبيل أحد الفنانات الإيرانيات خلال زيارته الأخيرة للأراضي الإيرانية.

وأوضحت أن هناك متشددين طالبوا بعقاب قوي للبرتغال من خلال جلده 99 جلدة، بعد تقبيله فتاة إيرانية.

وأشارت إلى أن هناك حالة غضب من الجماهير الإيرانية، بعد المطالبات التي تدعو إلى جلد رونالدو، مما يبعث برسائل سلبية عن المجتمع الإيراني.

وتعود قصة تقبيل رونالدو للفنانة الإيرانية فاطمة حميمي، بعد وجد الدون استقبال كبير من قبل الجماهير الإيرانية له خلال تواجده مع النصر لمواجهة بيرسبوليس بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقامت فاطمة بإهداء الدون عدد من اللوحات التي كانت قد رسمتها لعدد من اللاعبين، مما أدى إلى اندهاش اللاعب، حيث تعد فاطمة حميمي من أصحاب الهمم، فتعاني من شلل بنسبة 85%، بالإضافة عدم قدرتها على استعمال يديها، فترسم بقدميها، مما جعل البرتغالي يُقبلها على جبهة رأسها، خاصة بعدما وجدها على كرسي متحرك.

وينص القانون الإيراني بإن لمس المرأة بمثابة “زنا”، مما يجعل الدولي البرتغالي في ورطة.

مستويات كبيرة يقدمها رونالدو مع النصر

يقدم رونالدو مستويات مميزة مع النصر السعودي خلال الفترة الماضية، مما جعله يحصل على جوائز عدة منها أفضل لاعب في الشهر في الدوري السعودي.

بجانب أن له الفضل الأكبر في انتقال العديد من اللاعبين العالميين لدوري روشن خلال الفترة الموسم الحالي وعلى رأسهم نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق والهلال السعودي الحالي، وساديو ماني، ورياض محرز.

كما أنه قاد العالمي للتتويج بالفوز بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال”البطولة العربية”، بعدما حقق الفوز على الهلال، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن النصر واجه بيرسبوليس، بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، حيث حقق الفوز بهدفين نظيفين على الأراضي الإيرانية.