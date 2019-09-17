جدول فعاليات اليوم الوطني 89 بالرياض 1441/2019 “فعاليات همة حتى القمة بالرياض”

ننشر جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 89 بالرياض تلك الفعاليات المتميزة والتي تأتي هذا العام تحت شعار همة حتى القمة برعاية الهيئة العامة للترفية، جدول فعاليات الرياض 1441/2019 يضم مجموعة مبهرة جدا من الفعاليات، إلى جانب العروض الفنية والعروض الكرنفلية وعروض الضوء، ومئات المسابقات، إلى جوانب الجوائز القيمة، ستكون الفعاليات في كل أرجاء مدينة الرياض، حيث سيكون الجميع على موعد مع ترفية وتثقيف ليس له حدود، لمعرفة جدول الفعاليات من الرابط التالي:

جدول فعاليات اليوم الوطني 89 بالرياض 1441/2019

مع تمنياتنا للجميع بقضاء أوقات مبهرة ومتميزة.





