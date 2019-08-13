جدول الأيام البيض ذي الحجة 1440- 2019 السعودية والإمارات والكويت

ننشر مواعيد جدول الأيام البيض ذي الحجة 1440 الموافق 2019 في السعودية والإمارات والكويت تلك الأيام الكريمة التي يواظب الكثيرين في العالم الإسلامي على صيامها من كل شهر، وصوم الأيام البيض من شهر ذي الحجة وفي كل الشهور الهجرية له ثواب كبير وعظيم، ومن الأحاديث النبوية الشريفة عن صوم الأيام البيض ” إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا ”والايام البيض من تلك الإيام “إن شاء الله”، هذا وقد بدأ شهر ذي الحجة 1440 هذا اليوم يوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في السعودية والكويت والإمارات ومعظم دول العالم.

جدول الأيام البيض من شهر ذي الحجة 1440 بالتاريخ الميلادي 2019

مواعيد جدول الأيام البيض 1440 هو عبارة عن ثلاثة أيام في منتصف كل شهر هجري، وهي أيام 13 و14 و15، وسميت “الأيام البيض بهذا الأسم، لأن ليالي تلك الأيام تكون فيها السماء بيضاء، بسبب أن القمر يكون كامل وبدر يضئ سماء الكرة الأرضية، وبخصوص جدول الأيام البيض في ذي الحجة 1440 هو كالتالي:

يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1440 الموافق 14 أبريل 2019

يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أبريل 2019

يوم الجمعة 15 ذي الحجة 1440 الموافق 16 أبريل 2019.

وصوم الأيام البيض من السنن والنوافل، وعندما يكثر العبد من السنن والنوافل، يتقرب أكثر من الخالق عز وجل، طالبا رضاه ورحمته ومغفرته، اللهم وفقنا وقونا لفعل كل ما يرضيك، وابعدنا عن كل ما يغضبك.