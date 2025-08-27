جدل واسع في لبنان بعد تصريحات المبعوث الأميركي توماس براك بحق الصحفيين

أثار المبعوث الأميركي توماس براك موجة غضب عارمة في لبنان، عقب تصريحات اعتبرت مهينة ومستهجنة لعدد من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في القصر الجمهوري، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر براك وهو يخاطب الصحفيين قائلاً: “سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أريدكم أن تصمتوا للحظة، في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى كالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء.”

وقد أثارت تصريحات توماس براك، التي تضمنت تهديدًا بوقف المؤتمر في حال “تحوله إلى فوضى”، موجة واسعة من الانتقادات من قبل إعلاميين وناشطين اعتبروا كلامه دليلًا على استعلاء دبلوماسي، وفي هذا السياق أكدت الإعلامية يولا يعقوبيان أن ما صدر عن براك لا ينتقص من مكانة الصحافة اللبنانية، بل يعكس انهيار صورة الدبلوماسية الغربية وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب، مشددة على أن الصحافة اللبنانية، رغم كل التحديات تظل ركيزة للحرية وصوت الناس، فيما يشكل التعاطي المتعجرف مع لبنان وصحافته سقوطًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا قبل أن يكون إساءة للإعلام.

في المقابل رأى الصحفي مارك إليان من قناة فرانس 24 أن ما حدث “ليس إهانة ولا قمعاً”، معتبراً في منشور له على منصة إكس أن براك طبق أبسط قواعد النقاش التي تعلمناها في الصفوف الابتدائية، مشيراً إلى أن أسلوب بعض الصحفيين اللبنانيين في طرح الأسئلة يفتقر أحياناً إلى المهنية ويقترب من الاستفزاز والمقاطعة المستمرة، ولكنه قرر حذف التغريدة تفاديًا لأي سوء فهم.

من جهتها، أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً أعربت فيه عن أسفها الشديد لما جرى، ووصفت ما صدر عن براك بأنه “كلام عفوي” من أحد ضيوفها، مؤكدة احترامها المطلق لكرامة جميع الصحفيين وتقديرها لجهودهم في أداء واجبهم المهني والوطني.

وقد عقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع المبعوثين الأمريكيين توماس براك ومورغان أورتاغوس مع مجموعة من المسؤولين اللبنانيين، حيث ناقش الجانبان قضايا سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.