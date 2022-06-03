“الصحة العالمية” تُحذِّر: “جدري القرود” يتفشى عبر الحيوانات والنفايات الطبية

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تفشي مرض جدري القرود إضافة إلى عدد من الأمراض المعدية الأخرى عن طريق الحيوانات، مشيرة إلى إمكانية اختلاط الحيوانات مع الفيروسات المعدية داخل النفايات الطبية البشرية والصرف الصحي.

انتقال المرض عبر النفايات الطبية

وكشف رئيس المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “برنارد فالات”، عن وجود مؤشرات على انتشار الفيروس خارج إفريقيا بسبب انتقال الأمراض المعدية عن طريق “النفايات الطبية”.

مهرجان الشواذ جنسياً في جزر الكناري

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد نشرت تقريراً كشفت خلاله أنَّ سبب تفشي فيروس جدري القردة، هو مهرجان للشواذ جنسياً كان قد أقيم في جزر الكناري الإسبانية، وحضره قرابة 80 ألف شخص من بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وهو ما دفع الدكتورة كلير ديوسناب، رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية، للتعبير عن قلقها من معدل انتشار الفيروس، حيث توقَّعت منذ أسبوعين تقريباً ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بسبب توزُّع الإصابات في جميع أنحاء أوروبا، وهذا ما حصل بالفعل بعد إعلان 23 دولة عن اكتشاف إصابات مؤكَّدة بالفيروس، عدا تلك الدول التي كان يستوطن فيها المرض.

بدوره أكَّد البروفيسور السير بيتر هوربي، مدير معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد، أنَّ تفشي مرض “جدري القردة” هو “حالة غير عادية” موضحاً أنَّ “نسبة كبيرة من الحالات الحالية يتم اكتشافها لدى الرجال المثليين وثنائيي الجنس” حسب وصفه.