جاستين بيبر يدعم إسرائيل وينشر صورة لقطاع غزة ويثير دهشة الجميع..أي طرف ينحاز!

قام المغني جاستن بيبر بالتعبير عن تعاطفه مع دولة الإحتلال الإسرائيلي بالأحداث الأخيرة، حيث نشر صورة لقطاع غزة وهو مدمر بعد القصف الإسرائيلي ولكن تلك الصورة تعود لعام 2021، فعلى ما يبدو أنه تعاطف مع الطرف الخطأ.

المغني الأمريكي جاستين بيبر _ المصدر: wallpapercelebs

حيث نشر بحسابه على منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة “انستجرام”، صورة وكتب بالعنوان “الصلاة من أجل إسرائيل”، والصورة كانت لإحدى أبراج مدينة غزة الفلسطينية المدمر بفعل قصف الطيران الإسرائيلي.

وهذا ما فعلته أيضاً الممثلة الأميركية الشهيرة جيمي لي كرتيس، حيث قامت منذ أيام أيضاً بنشر صورة لأطفال يفرون هاربون من غارة جوية، وعبرت أيضاً عن حزنها ودعمها لإسرائيل بالحرب التي أندلعت.

ولكنها غفلت هي الأخرى، حيث أن تلك الصورة لأطفال فلسطينيون يفرون من غارة بالفعل ولكنها غارة إسرائيلية بشمال مدينة غزة، ونتج عن هذا تلقيها العديد من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الفور قامت بحذف تلك الصورة.

Bieber’s “praying for Israel” Instagram story appears to have reposted an account that used a photo from Israel’s 2021 bombing campaign in Gaza. The destroyed tower still shows up on Google Earth https://t.co/Yp6IGPOFHj pic.twitter.com/aC1y7kKV4l

— Evan Hill (@evanhill) October 11, 2023