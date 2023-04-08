جاءت بأتوبيس وغادرت في بوجاتي” جورجينا رودريغيز تتحدث عن التغيير الذي سببه كريستيانو في حياتها

تحدثت المؤثرة والعارضة الإسبانية جورجينا رودريغيز عن موعدها الأول مع كريستيانو رونالدو والتغييرات اللاحقة في حياتها، فقد كانت تعمل في متجر غوتشي في مدريد، حيث التقت أول مرة برونالدو، وتعرضت للضرب في حفلة ما، قبل أن يطلب منها كريستيانو موعد غرامي.

في حديثها عن موعدها الأول مع كريستيانو رونالدو، قالت رودريغيز في فيلمها الوثائقي الذي يعرض على Netflix “أنا جورجينا”: “كنت متحمسة للغاية، ونحن في الطريق إلى المطعم، تعانقت أيدينا، وشعرت كما لو كانت هذه الأيدي معي لفترة طويلة، كانت أيدي مألوفة ومناسبة تمامًا، ذهبنا لتناول العشاء، وبعد انتهاء الموعد ذهبت إلى المنزل وقلبي … بوم بوم “.

كما شاركت الإسبانية تفاصيل لقاء آخر مع مهاجم النصر

“كانت اللحظة الأكثر خصوصية يوم سبت، كانت هناك مباراة لريال مدريد، كنت أتوق لرؤيته والتواجد معه، لكنني لم أرغب في الكتابة إليه، لقد كتب لي بعد المباراة، وبالطبع، لم أخبره أن كل شيء جاهز منذ فترة، أخبرته أنني كنت جالسة في المنزل وعلى وشك النوم”.

وأضافت؛ قال لي: أترغبين في تناول العشاء؟ وقلت: “حسنًا”، جاء وأخذني من المنزل، ووصلنا إلى مكان خاص به لتناول العشاء وكانت ليلة رائعة للغاية”.

بعد موعدها الأول، جاء كريستيانو رونالدو لأخذ رودريغيز من العمل في سيارته بوجاتي حيث أوضحت: “لقد جاء بعد العمل لاصطحابي، كان يأتي إلى بسيارته البوجاتي أحيانًا، كان زملائي في حالة ذهول، وصلت بالحافلة وغادرت في بوجاتي”.

حديث كريستيانو رونالدو في أول لقاء له مع جورجينا رودريغيز

شارك مهاجم ريال مدريد السابق أفكاره بشأن لقاء جورجينا رودريغيز للمرة الأولى، قائلاً إنه وجدها مثيرة للاهتمام للغاية، قال رونالدو: “عندما خرجنا للعشاء، كانت لحظة فريدة من نوعها، كانت فتاة ناضجة ومثيرة للاهتمام للغاية، وبدأت أتعلق بها، وبمرور الوقت، شعرت أنها كانت المرأة التي أريدها في حياتي”.

للزوجين خمسة أطفال، ثلاثة منهم من أمهات مختلفتين.