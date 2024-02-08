أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي يوم الخميس عن بدء ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غربي أيسلندا، وهو الثالث في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

وفي بيان صادر عن مكتب الأرصاد الجوية فقد أكد أن نشاطًا زلزاليًا صغيرًا وشديدًا بدأ في الساعة 5:30 صباحًا من يوم الخميس شمال شرق سيلينغ ارفل، تلاه ثوران بركاني في المنطقة بعد نحو 30 دقيقة.

وقد تم تقدير طول الصدع الناتج عن الثوران بحوالي ثلاثة كيلومترات وفقًا لتقييم خفر السواحل الأولي.

وقد أظهرت تسجيلات مصورة بالبث المباشر تدفق الحمم البركانية من الصدع، مما أضاء عمودًا من الدخان يتصاعد من المكان.

وتعتبر أيسلندا واحدة من أكثر من 30 بركانًا نشطًا في أوروبا وتقع على حافة وسط المحيط الأطلسي.

ومن الملاحظ أنه قبل مارس 2021 لم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أي ثوران بركاني على مدى 8 قرون.

وقد تم تسجيل حالات ثوران في أغسطس 2022 ويوليو وديسمبر 2023، مما يدفع خبراء البراكين إلى الاستنتاج بأن ما يحدث قد يكون بداية حقبة نشاط جديدة في المنطقة.

ثوران بركاني جديد في جنوب غرب أيسلندا