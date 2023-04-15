ثلاثة قتلى في العاصمة السودانية خلال اشتباكات بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها استولت على القصر الرئاسي ومنزل رئيس الجيش ومطار الخرطوم الدولي يوم السبت في محاولة انقلاب، لكن الجيش قال إنه يتصدى للهجوم. وقالت قوات الدعم السريع، التي اتهمت الجيش بالهجوم عليها أولاً، إنها استولت أيضًا على مطاري مروي الشمالية والأبيض في الغرب. وكانت الأوضاع على الأرض غير واضحة، حيث قال الجيش إنه يحارب قوات الدعم السريع في المواقع التي زعمت الميليشيات أنها استولت عليها. كما قال الجيش إنه استولى على بعض قواعد قوات الدعم السريع ونفى أن تكون قوات الدعم السريع استولت على مطار مروي.

يمكن أن تؤدي هذه المواجهات الكبرى بين قوات الدعم السريع والجيش إلى دفع السودان إلى صراع واسع النطاق مع تدهور الوضع الاقتصادي والعنف القبلي، وقد تعرقل أيضًا الجهود المبذولة للتحول نحو الانتخابات. وتأتي الاشتباكات بعد تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إدماج الأخيرة في الجيش ومن يجب أن يشرف على العملية. وقد تسبب الخلاف في تأخير توقيع اتفاق تدعمه المجتمع الدولي مع الأحزاب السياسية حول الانتقال إلى الديمقراطية.

صرح الأطباء بأن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا.

كما أفاد المذيع الذي ظهر على شاشة التليفزيون السوداني بوقوع اشتباكات في مقر التلفزيون الحكومي في السودان.

في يوم السبت، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ مؤامرة من قبل الموالين للرئيس القوي السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في عام 2019، وحاولت الانقلاب بنفسها.

تتزعم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، الذي كان قائدًا للميليشيات السودانية السابقة. وهو نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان منذ عام 2019.

وقال الجيش إن القوات الجوية السودانية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع. وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة عسكرية في سماء الخرطوم، لكن وكالة رويترز لم تتمكن من التأكد من المادة بشكل مستقل.

يمكن سماع إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم، وأفاد شهود عيان بوقوع إطلاق نار في المدن المجاورة.

رصد صحفي من وكالة رويترز مدفعية ومركبات مدرعة نشرت في شوارع العاصمة وسمع إطلاق أسلحة ثقيلة بالقرب من مقري الجيش وقوات الدعم السريع.