عاجل| لمنع استغلاله بالتحريض على مزيد من العنف .. تويتر تعلق حساب ترامب نهائيًا

أعلنت شركة “تويتر” مالكة التطبيق للتدوينات القصيرة في بيان منذ قليل أنها علقت حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر لاستغلاله في التحريض على مزيد من العنف، وجاء هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة التي رافقت اجتماع الكونجرس الأمريكي للمصادقة على فوز خليفته جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، حيث كان ترامب دعا انصاره للتوجه إلى حيث انعقاد جلسة الكونجرس.

بيان شركة تويتر

وقالت شركة تويتر في بيانها : “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.”

فيسبوك تحظر حساب ترامب

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربرغ، أمس الخميس أن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.

وكان كل من تويتر وفيسبوك وسناب أغلقوا الاربعاء حسابات الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مؤقت، في خطوة لكبح ما يزعمه من سرقة الانتخابات الرئاسية، وسط بروز اعمال عنف وشغب في العاصمة واشنطن، حيث نظم مناصريه مظاهرة، وكان نتيجتها اقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء.