تونس تتقدم بطلب مرافعة أمام محكمة العدل الدولية ضد انتهاكات الكيان المحتل وتظاهرات في العاصمة دعماً لجنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وذلك بعد نظر الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك في إطار دعم دولة تونس للقضية الفلسطينية بحسب ما جاء في البيان.

موقف تونس من القضية الفلسطينية- المصدر: وزارة الخارجية التونسية عبر فيسبوك

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيانها أنه تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مع اتخاذ التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، وكذلك حول سياسات إسرائيل في اختراق القوانين والمواثيق القانونية والدولية.

وأضاف البيان أن هذه المرافعة والتي ستكون أمام محكمة العدل الدولية في 19 فبراير 2024، سيتولاها أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال الصهيوني إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وأكدت الخارجية التونسية أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازلات عن موقفها من القضية الفلسطينية، وأنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان الإسرائيلي لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.



وعلى الجانب الأخر فقد شهدت العاصمة التونسية مظاهرات أمام مقر سفارة جنوب أفريقيا داعمة لموقف دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها ضد إسرائيل، كما شهدت أيضاً العديد من الدول العربية تظاهرات ورسائل شكر إلى دولة جنوب إفريقيا بعد نظر دعواها اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها الكيان المحتل بارتكاب مجازر وإبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة.

وقفة أمام سفارة دولة جنوب إفريقيا بتونس شكرًا لرفعها قضية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل للمرة الأولى من نوعها pic.twitter.com/XtdEK6r3Eh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2024

هذا وقد ‏اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، دولة جنوب إفريقيا بالعمل كذراع قانونية لحركة حماس، على أثر الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد ‎إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في ‎غزة، كما زعمت الوزارة في بيانها، أن العالم يشهد اليوم أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، والادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، وأن دعوى جنوب إفريقيا تسمح لحماس بتكرار حادثة 7 أكتوبر 2023، على أن تستمع غداً إلى مرافعة إسرائيل في هذه الدعوى.