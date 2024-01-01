توقيف 3 أشخاص في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم في ليلة رأس السنة

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الأحد عن توقيف 3 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا في ليلة رأس السنة.

وقد ذكرت شرطة المدينة الواقعة في غرب ألمانيا أن الوسيلة المفترضة للهجوم هي سيارة، وأكدت أنها قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

و تشتبه الشرطة في أن المشتبه بهم الثلاثة لهم صلة بمواطن طاجيكي تم اعتقاله في ليلة عيد الميلاد، وقد أشار قائد شرطة كولونيا يوهانس هيرمان إلى ذلك، يجري التحقيق في الأمر ولا يزال الأمر مستمرًا.

ويأتي هذا التوقيف بعد توقيف ثلاثة أشخاص آخرين في فيينا النمسا في نفس اليوم.

ووفقًا لصحيفة (بيلد) اليومية فإن المشتبه بهم الأربعة جميعهم من طاجيكستان ويشتبه في نية تنفيذ هجمات تحت اسم تنظيم (داعش – ولاية خراسان) وهو فرع تنظيم داعش في أفغانستان.

وقد حذر وزير الداخلية في منطقة شمال الراين وستفاليا حيث تقع كولونيا (هربرت رول) من أن الأفراد والمجموعات المتشددة أكثر نشاطًا حاليًا من أي وقت مضى.

وأضاف فرانك فيسباوم المسؤول في شرطة كولونيا أن التحقيقات التي تلت توقيف المواطن الطاجيكي الأسبوع الماضي كشفت عن وجود مخطط لاستخدام سيارة في الهجوم، ولكن الطريقة المحددة لتنفيذ ذلك لا تزال غير معروفة.

وقد قامت الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش باستخدام كلاب مدربة في موقف السيارات تحت أرض كاتدرائية كولونيا، ولكنها لم تعثر على أي أشياء مشبوهة.

وقد تم تعزيز إجراءات الأمن من قبل الشرطة حيث تم نشر حوالي ألف عنصر لحماية الكاتدرائية وسكان وسط مدينة كولونيا.

وفي يوليو فقد تم تفكيك خلية تضم متشددين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم (داعش ولاية خراسان) في ألمانيا وهولندا.