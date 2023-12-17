توقيف شاب كندي في أوتاوا بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية ضد اليهود

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية يوم السبت أنها اعتقلت شاباً من مدينة أوتاوا واتهمته بالتخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد اليهود، بالإضافة إلى توجيهه لتعليمات حول صناعة العبوات المتفجرة.

ونظرًا لصغر سن المتهم فلم يتم الكشف عن هويته بموجب القانون الكندي ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول القضية.

الشرطة الكندية

ووفقًا لبيان الشرطة فإنها (رصدت اتجاهًا للتطرف العنيف واستخدام الإنترنت في أنشطة إرهابية تثير القلق). وقد أفادت صحيفة (غلوبال نيوز) أن خبراء المتفجرات قاموا بزيارة موقع الاعتقال يوم الجمعة.

على صعيد آخر فقد نشر (مركز إسرائيل والشؤون اليهودية) الذي يمثل المنظمات اليهودية في كندا بيانًا عبر منصة إكس يثني فيه على السلطات الكندية للتصدي للتهديد وعدم وقوع أي إصابات.

ويذكر أن الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة خلف تأثيرات في عدة دول بما في ذلك كندا حيث شهدت زيادة في تعرض مدارس يهودية لإطلاق النار، وتعرض مؤسسات أخرى لقنابل حارقة خلال الأسابيع الأخيرة.