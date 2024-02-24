توقفت عقاربها عند اللحظة التي تغير فيها التاريخ، بيع ساعة نادرة بإحدى المزادات الأمريكية بآلاف الدولارات

شهدت إحدى المزادات العلنية بمدينة بوسطن الأمريكية بيع ساعة تاريخية جرى انتشالها من تحت الأنقاض عقب تفجير مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945 في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية حيث شهدت تلك الساعة توقف عقاربها إن الساعة 8:15 صباحا مما يجعلها مميزة ودفع المزايدين للمزايدة عليها حتى تم بيعها بآلاف الدولارات.

وبيعت الساعة في دار مزادات “آر آر” في مدينة بوسطن وكانت المدينة الأمريكية قد شهدت مزادا تم فيه بيع بعض المقتنيات التاريخية فيه والتي كانت أبرزها تلك الساعة التي شهدت على اللحظات التي تم تفجير مدينة هيروشيما فيها بأول قنبلة ذرية في التاريخ، يذكر أن تلك الساعة توقفت عقاربها في الساعة 8:15 صباحا وذلك خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وتم انتشال تلك الساعة من تحت الأنقاض حيث كانت موجودة في اخدى المنازل اليابانية التي دمرت في قصف هيروشيما اليابانية وذلك في السادس من اغسطس عام 1945 وتم بيع الساعة بأكثر من 31,000 دولار في مزاد علني وشهدت الساعة لمحة من الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة هيروشيما اليابانية التي تم تفجيرها بالقنبلة الذرية الأولى الذي يشهدها العالم، تقول دار المزادات التي باعت الساعة بأن تلك الساعة قد تمت استعادتها بواسطة جندي بريطاني قام بانتشالها من وسط أنقاض المدينة أثناء قيامه بمهمات توفير إمدادات طوارئ وتقديم احتياجات لإعادة الإعمار في مدينة هيروشيما ولم يكن يظن وقتها أأنها تشكل تلك الأهمية حيث أنه تم بيعها اليوم بآلاف الدولارات، وقال “بوبي لفنتسون” المدير التنفيذي لدار المزادات التي باعت الساعة بأنه يأمل بشدة في أن تكون تلك القطعة الذي تستحق العرض في متحف بمثابة رمز مؤثر وأشاد على أهمية تلك الساعة في تذكير البشرية بثمن الحرب وأكد أيضا بأن تلك الساعة لها إمكانية على التأكيد على قدرات التدمير العميقة التي يجب على البشرية أن تسعى جاهدة لتجنبها حيث أنها تمثل اللحظة الزمنية التي تغير فيها التاريخ للأبد، يذكر أنه من بين المقتنيات الأخرى التي عُرضت في المزاد والتي تم بيعها بآلاف الدولارات نسخة موقعة من “الكتاب الأحمر الصغير” الذي كتبه الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ حيث بيع ذلك الكتاب بمبلغ فاق الـ 250,000 دولار بالإضافة إلى صكوك أخرى موقعة من جورج واشنطن حيث بيع أحد صكين معروفين تم التوقيع عليهما من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وتم بيعه بأكثر من 135,000 دولار أمريكي وبيعت أيضا قائمة التحقق من إعداد الوحدة القمرية لمركبة أبولو 11 بسعر فاق 76,000 دولار أمريكي.

يذكر بأن القصف الذري على مدينتي هروشيما وناجازاكي كان أحد أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ البشري ولا يمكن لأحد نسيان ما حدث في تلك المدينة اليابانية هيروشيما بالتحديد حيث أن الدمار الذي تعرضت له المدينة كان أكثر وحشية من غيره وتضررت مدينة هيروشيما أكتر من جارتها مدينة ناجازاكي حيث شهدت المدينتان قصف ذري قامت به الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضا على قصف قاعدتها البحرية بيرل هاربر وأيضا بسبب رفض اليابان تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام والذي كان ينص على أن تستسلم اليابان استسلاماً كاملاً بدون أي شروط، على الرغم من التدمير الذي تعرضت له أكبر مدينتين يابانيتين وقتئذٍ إلا أن اليابان تمكنت من النهوض مجددا وصارت واحدة من أعظم الدول على مستوى العالم وشهدت اليابان منذ تلك اللحظة التي تعرضت فيها للتدمير نهضة كبيرة وشهدت تطورا شاملا في جميع القطاعات.