توقعات بأقوى شتاء منذ 10 سنوات بسبب ظاهرة “النينيو” برودة وأمطار وكوارث

يتعرض نصف الكرة الشمالي لظاهرة تسمى بـ النينيو، حيث تسبب برودة غير مسبوقة، بحسب التوقعات، وتستمر طوال فترة الشتاء، وتنتهي بشكل تدريجي في فصل الربيع، وكان لهذه الظاهرة تأثيرا أيضا في فصل الصيف، حيث ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من توقعاتها، وقد تسببت في أرتفاع في منسوب المياه أعلى من سطح البحر، حيث تأتي الظاهرة أكثر شدة، بسبب الاحتباس الحراري.

الاحتباس الحراري سبب رئيسي لتفاقم الظاهرة

شهري يناير وفبراير

وكانت منظمة الأرصاد العالمية، أصدرت توقعاتها بشأن ظاهرة النينيو، حيث يكون شهري يناير وفبراير، هما الذروة في انخفاض درجات الحرارة، وتزداد الأمطار المتوقعة في فبراير ومارس عنها في يناير، كما نوه الأمين العام لمنظمة الأرصاد العالمية، إلى احتمالية تفاقم الظاهرة، وحدوث الأمطار الغزيرة والفيضانات وحرائق الغابات، في بعض المناطق بالعالم.

تفسير الظاهرة

تحدث ظاهرة النينيو، عندما تنخفض كمية المياه الباردة، المرتفعة عن سطح البحر، قرب أمريكا الجنوبية، حيث يؤدى ذلك لارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي فوقه، ومن المتوقع أن تجعل هذه الظاهرة عام ،202 أكثر الأعوام سخونة، في العالم ،بحسب تقرير بي بي سي، وهي سلسلة من الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، تحدث على طول خط الاستواء قرب المحيط الهادي، وتحدث كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر من 9 إلى 12 شهر وقد تدوم عدة سنوات.

ظاهرة سوبر نينيو

ومن المتوقع تصنيف الظاهرة هذا العام بسوبر نينيو، في الأجزاء الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الخليج توقع أمطار غزيرة غير مسبوقة، بحسب الجارديان البريطانية، أما في مصر، فقد صرح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود القياتي، أن الظاهرة قد أثرت على مصر بالفعل منذ الصيف الماضي، حيث سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، في درجة الحرارة، وتوقع شتاء قارس ممطر، وقد جاء مصطلح السوبر نينيو، بعد ما احتار العلماء في الاحترار العالي، لمياه المحيط الأطلسي منذ فترة، حيث ارتفع عن معدلاتها 6 درجات.

تأثير ظاهرة النينيو على الكوارث

تعد ظاهرة النينيو معبرة عن الطريقة التي يتحرك بها الهواء في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد، أن الظاهرة قد تسبب جفاف في بعض المناطق مثل أستراليا، وإندونيسيا، وأجزاء من جنوب آسيا، وأمريكا الوسطى، كما يمكن أن تسبب أمطار غزيرة في جنوب أمريكا، وآسيا الوسطى، والقرن الأفريقي، وقد يتعرض غرب المحيط الهادي إلى أعاصير، وترتبط ظاهرة النينيو بفصول شتاء أكثر اعتدالا في شمال غرب كندا، وألاسكا بسبب بسبب قلة اندفاعات الهواء البارد، من القطب الشمالي، وانخفاض الضغط في خليج ألاسكا شمال المحيط الهادي.

استعدادات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تستعد شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، بخطط رسمية لمواجهة الكوارث المناخية، مثل تخطيط طرق الإخلاء، والتخزين المسبق للطعام والماء، وحماية المحاصيل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية شعوب العالم، حيث يتعذر الوصول إلى المواد الغذائية في حالة الكوارث.