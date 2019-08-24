توقعات مؤشرات البورصة وسعر الليرة التركية اليوم | السبت 24 أغسطس 2019 توقعات انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال

توقعات البورصة التركية اليوم بعد أن فقدت فيه الليرة التركية نصف قيمتها خلال الشهور الماضية، خاصة بعد القرار الترامبي بمعاقبة تركيا بفرض رسوم حمائية على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركي، ويعتبر السوق الأمريكي من أهم الأسواق التركية خاصة لصناعة الصلب، فقد انكشفت السياسة التركية وأصبحت بلا حليف استراتيجي الآن، فقد خسرت العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا بسبب تقاربها من روسيا، وهو تقارب تعتبره روسيا تكتيكي وخاص بالمرحلة فقط، فروسيا لن تنسى ثأرها من تركيا في حادثة إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طياريها، فالدب الروسي عودنا دائما على التمهل في الثأر، وأيضا كان للتقارب التركي الإيراني عامل كبير في الغصب الأمريكي، كما كان إفشال تركيا للخطط الأمريكية في استخدام ورقة الأكراد في الإقليم دور كبير في الغضب الأمريكي أيضا.

هذا وقد سجلت الليرة اليوم تراجع سعري اليوم لمستويات 5.76 ليرة مقابل الدولار، فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 7 ليرة مقابل الدولار.

توقعات البورصة التركية اليوم والاقتصاد التركي

وتوقعت بعض المنظمات الاقتصادية إعلان إفلاس تركيا، وكذلك توقعت عدم مد يد المساعدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتركيا بعد انهيار اقتصادها الوشيك، بسبب مواقفها السياسية، وكذلك لأنها ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، كما توقعت بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية هروب الاستثمار من تركيا وكذلك ضرب السياحة التركية بسبب القلائل المجتمعية المحتملة بسبب موجة تضخم شديدة ستضرب البلاد، وكذلك تراجع معدلات التجارة بسبب العقوبات الأمريكية، وهذا بدوره سيودي إلى تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي سيؤدي ما سبق إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة للإطاحة باردوغان من السلطة، وسقوط حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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