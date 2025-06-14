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توقعات إسرائيلية بهجوم إيراني جديد الليلة

آياتي خيري

قال بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يتوقع أن تشن إيران هجماتها الصاروخية الجديدة خلال ساعات مساء اليوم السبت.

عملية “الوعد الصادق 3”

وأطلقت إيران على إسرائيل -مساء أمس- عشرات المسيّرات والصواريخ التي سببت دمارا كبيرا في تل أبيب، وذلك بإطار عملية “الوعد الصادق 3”.

وفي سياق متصل، طالب وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، السبت، كافة الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب عدوانها على إيران، مشددًا على دعم بلاده الكامل لإيران في مواجهة إسرائيل.

دعم باكستاني

حيث تحدث وزير الدفاع الباكستاني اليوم السبت، في كلمته أمام جلسة للجمعية الوطنية قائلًا،: “نقف إلى جانب الدولة الجارة إيران بكل الطرق الممكنة”.

وقال آصف أن إسرائيل بعد استهداف فلسطين واليمن، تشن الآن هجمات على إيران وفق ما نقلته قناة ary news الإخبارية الباكستانية.

وطالبت باكستان في وقت سابق مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة طارئة بعد ساعات من الضربات الجوية الإسرائيلية القاتلة ضد أهداف في إيران، إلى وقف “هذا العدوان على الفور” ومحاسبة المعتدي.

حيث قال السفير عاصم افتخار أحمد، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس المكون من 15 عضوا، “يجب على هذا المجلس أن يحرم إسرائيل من حرية التصرف والإفلات من العقاب الذي تواصل به العمل في تحد للقانون الدولي والرأي العام الدولي”، في حين ندد بـ “العدوان غير المبرر وغير المشروع” الذي تشنه تل أبيب ضد إيران.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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