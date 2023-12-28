توتر حاد بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حول حرب غزة

أعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء فيما رد عليه نتنياهو بسرعة.

الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي كلمته خلال مراسم في أنقرة فقد أكد إردوغان أنه لا يوجد فرق بين أعمال نتنياهو في قطاع غزة وأفعال الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، وقد استمر في انتقاد حملة القصف الإسرائيلية ردًا على هجمات حركة حماس في جنوب إسرائيل.

وقال إردوغان في كلمته الموجهة لنتنياهو: (كيف تختلف عن هتلر؟ هل تقوم بأقل مما قام به هتلر؟ لا). ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد أشار إردوغان إلى أن نتنياهو يتلقى دعمًا متعدد الأنواع من الغرب والولايات المتحدة ويملك ثروة أكبر من هتلر.

وقد رد نتنياهو على إردوغان في بيان صحفي معتبرًا أنه آخر من يحق له أن يعظهم بالأخلاق، حيث يرتكب إردوغان مجازر ضد الأكراد ويسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في سجن الصحافيين الذين يعارضون نظامه.

كما اتهم نتنياهو إردوغان بأنه يقوم بتوفير ملاذ آمن لقادة حركة حماس ودعم القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو بأن (الجيش الإسرائيلي يحارب منظمة حماس التي يعتبرها الأكثر وحشية في العالم، متهمًا حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية).

ويذكر أن إسرائيل قد توعدت بالقضاء على حماس بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصًا، واحتجاز نحو 129 رهينة في غزة.

وفي المقابل فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف العدواني الإسرائيلي والعمليات البرية إلى 21110 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء و55243 جريحًا، وفقًا لتقارير وزارة الصحة في حكومة حماس.