تسببت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها قتل النساء والأطفال في قطاع غزة في إثارة غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

توتر بين فرنسا وإسرائيل بسبب تصريحات ماكرون

لم يمر وقت طويل بعد تلك الانتقادات حتى رد نتنياهو على تصريحات ماكرون.

وقد اعتبر نتنياهو أن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق حماس فقط وليس إسرائيل.

وقد نقل مكتب نتنياهو عنه قوله في بيان نشر على منصة إكس (أن مسؤولية التسبب في الأذى للمدنيين في قطاع غزة تقع على عاتق حماس وليس إسرائيل، وقد أشار إلى أن ما فعلته حماس في غزة ستكرره في باريس ونيويورك وفقًا لتعبيره).

Hamas – ISIS is cruelly holding our people hostage – women, children, the elderly – and thus committing a crime against humanity.

Hamas – ISIS is using schools, mosques and hospitals as terrorist command centers.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 10, 2023