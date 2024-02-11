تواصل سري بين إيران والولايات المتحدة في ظل التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران والولايات المتحدة قامتا بتبادل الرسائل منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وذلك في إطار التوترات الإقليمية، وقد أكد الوزير الإيراني أن هذا التواصل شمل رسائل تتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وقد جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال زيارته إلى بيروت حيث أشار إلى أن إيران والولايات المتحدة تبادلتا الرسائل خلال فترة الحرب وفي الأسابيع الأخيرة.

وكشف الوزير الإيراني بأن الولايات المتحدة طلبت من إيران أن تحث حزب الله على عدم الانخراط بشكل كامل في الحرب ضد إسرائيل.

ومن جهة أخرى فقد أكد عبد اللهيان أن إيران ولبنان لم تسعيا لتوسيع نطاق الأعمال القتالية في المنطقة، بعد مرور أربعة أشهر على هجوم حماس، وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني في بيروت أن الحرب ليست الحل وأنهما لم يتطلعا لتصعيدها.

ةتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وتعكس أهمية التواصل والحوار بين الدول لتجنب التصعيد وحل النزاعات بشكل سلمي.

ويعكس التواصل السري بين إيران والولايات المتحدة رغبة الجانبين في تخفيف التوترات وتفادي أي تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

ومن جانبها تؤكد إيران ولبنان على أن الحرب ليست الحل وتعملان على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.