تنصيب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت

أعلن مجلس الوزراء في الكويت وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية تنصيب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد وذلك بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وكان الديوان الأميري قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد ولاية دامت 3 سنوات.

وقد أصدر الديوان الأميري بيانًا يقول: (ننعى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر السبت).

وقد قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن الكريم قبل أن يصدر الديوان الأميري إعلان وفاة الأمير.

وقد تعرض الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لوعكة صحية طارئة في شهر نوفمبر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وفي وقت لاحق أُعلن أن حالته مستقرة.

وقد تولى الشيخ نواف منصب ولي العهد في عام 2006 وخلف في منصبه في عام 2020 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

ويذكر أن الشيخ نواف هو الابن الخامس للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم الراحل الذي قاد الكويت منذ عام 1921 وحتى وفاته في عام 1950.

وتشهد الكويت أزمات سياسية متكررة حيث تم حل البرلمان مرات عديدة وخلال الثلاث سنوات الأخيرة شهدت البلاد تشكيل سبع حكومات مختلفة.